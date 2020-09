Prezes PGE: szukamy pozabilansowego źródła finansowania offshore

PGE, wraz z przyszłym partnerem w projekcie morskiej energetyki wiatrowej (offshore) - duńskim Oerstedem szuka już finansowania - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Jak zaznaczył, spółka ocenia, że powinno to być pozabilansowe źródło finansowania.

Jak powiedział w środę w Szczecinie Dąbrowski, porozumienie PGE o partnerstwie z Oerstedem przy budowie morskich farm wiatrowych powinno być "niebawem" gotowe, jednak jeszcze przed jego podpisaniem obie firmy już pracują wspólnie nad niektórymi zagadnieniami. PGE w pierwszej kolejności planuje budowę do 2030 r. trzech farm na Bałtyku o mocy 3,5 GW.

Dąbrowski jako pola współpracy z Oerstedem wymienił pozyskanie źródła finansowania dla offshore. To są ogromne pieniądze, widzimy to jako źródło pozabilansowe dla PGE, ponieważ to ważny, ale nie jedyny element przyszłej strategii spółki - podkreślił prezes. Przypomniał, że wśród innych wielkich zadań jest np. przestawienie ciepłownictwa na gaz.

Dąbrowski ocenił, że w rozmowach o partnerstwie z Oerstedem nie ma dużych rozbieżności. "Z naszej strony nie widzimy większych problemów, ale jest jeszcze kilka ważnych kwestii do sprecyzowania" - wyjaśnił. Jak przypomniał, PGE i Oersted wspólnie będą nie tylko budować, ale i serwisować farmy.

Wszystko idzie zgodnie z planem - ocenił z kolei odpowiedzialny za Europę kontynentalną wiceprezes Oersted Offshore Rasmus Errboe. Jak dodał, obie firmy doskonale się uzupełniają przy projekcie bałtyckiego offshore.