Prezes PGE: wydzielenie aktywów węglowych optymalne do końca 2021 r.

Optymalnym byłoby wydzielenie aktywów węglowych z obecnych grup energetycznych do końca 2021 r. - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. Segmenty dystrybucji energii pozostałe w PGE, Enei i Tauronie, zdaniem Wojciecha Dąbrowskiego, powinny trafić do jednej spółki.

Połączenie odchudzonych spółek energetycznych będzie w praktyce stworzeniem wielkiej spółki dystrybucyjnej, obsługującej zdecydowaną większość Polski: Tauron Dystrybucja ma ok. 5,6 mln klientów, PGE Dystrybucja ok. 5,2 mln klientów a Enea Operator ok. 2,5 mln klientów.Poza nową spółką będzie tylko grupa Energa z ok. 2,8 mln klientów (należąca do grupy Orlen) oraz innogy w Warszawie z blisko 1 mln klientów.Nowa spółka skupiająca aktywa węglowe, czyli NABE, będzie od razu największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce: w 2019 r. PGE odpowiadało za 41 proc. energii wprowadzonej do sieci, Enea 18 proc. a Tauron 8 proc. Razem daje to 67 proc. Oczywiście w tych trzech grupach część energii wyprodukowano w OZE i elektrociepłowniach, ale szybko licząc można założyć, że nowy podmiot będzie miał ponad 50 proc. wytwarzania energii w Polsce.W tym świetle warto zwrócić także na personalną układankę w grupach energetycznych. W lutym 2020 r. prezesem PGE został Wojciech Dąbrowski, który jest dobrym znajomym ministra Jacka Sasina.W czerwcu prezesem Enei został Paweł Szczeszek, który wcześniej był prezesem ZEW Kogeneracja, z grupy PGE.Już w lipcu prezesem Taurona został Wojciech Ignacok, który od 2016 r. był prezesem PEC Geotermia Podhalańska mający, jak się mówi, dobre relacje z prezesem PGE Wojciechem Dąbrowskim.Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) od kilku miesięcy pracuje nad sposobem wydzielenia ze spółek energetycznych z udziałem państwa aktywów węglowych. Projekt takiego podziału mamy poznać jeszcze przed końcem 2020 r.