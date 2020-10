Prezes PGE zapowiada konsolidację energetyki

Polskie koncerny energetyczne PGE, Tauron i Enea natychmiast po wydzieleniu aktywów węglowych powinny połączyć się w jedną grupę, co pozwoliłoby zwiększyć ich potencjał inwestycyjny – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski w rozmowie z agencją Reuters.

Jego zdaniem takie posunięcie mogłoby również zwiększyć potencjał pozyskiwania funduszy przez firmy. - Zagraniczne, a nawet polskie banki nie chcą już finansować grup, które mają w swoim portfelu aktywa węglowe - stwierdził Dąbrowski.Po wydzieleniu aktywów węglowych z Taurona i Enei zostałaby tylko dystrybucja i sprzedaż energii oraz relatywnie niewielkie segmenty OZE. Mocno odchudzona będzie także PGE, z tą różnicą, że posiada ona trochę więcej OZE i prowadzi prace nad budową morskich farm wiatrowych.Polska jest jedynym krajem UE, który odmawia zobowiązania się do neutralności klimatycznej do 2050 r., a rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) twierdzi, że kraj potrzebuje więcej czasu, aby przestawić swoją gospodarkę na zeroemisyjne źródła.Prezes PGE jest jednak przekonany o gotowości Polski do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. - Nie przejmowałbym się terminem… Rozumiem, że rozmowy trwają, a polski rząd nie wydał jeszcze ostatecznej deklaracji w tej sprawie na szczeblu unijnym – stwierdził.Dąbrowski dodał, że PGE może być również zainteresowana zakupem konkurencyjnej spółki PKP Energetyka, jeśli CVC Capital Partners zdecyduje się na sprzedaż.