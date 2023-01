Prezes Rafako nie wierzy, że Tauron chce kompromisu: to PR i oszukiwanie opinii publicznej

- Zamordowali nas, a teraz deklarują, że wyciągną nam nóż z pleców – oburza się w rozmowie z WNP.PL prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki. Rośnie temperatura sporu z Tauronem.

Rafako ogłosiło zamiar upadłości, po tym, jak Tauron wysłał spółce notę, w której wezwał ją do zapłacenia ponad 1,3 mld złotych, obciążając ją skutkami awarii kotła 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno.

Prezes raciborskiej firmy nie wierzy w dobre intencje Taurona, który "zamroził notę". W poniedziałek 16 stycznia mediacje.

Spór między spółkami trwa od miesięcy. Firmy oskarżają się o odpowiedzialność za awaryjność kotła. Sprawą interesują się politycy wszystkich opcji.

Dlaczego uważa pan, że zamrożenie noty dotyczącej roszczeń nic nie zmieni?

- Zamrożenie noty nie znosi nam przesłanki do pracy nad ogłoszeniem upadłości, jest to perfidna gra na czas i odwrócenie uwagi opinii publicznej. Tauron szuka kompromisu na Twitterze, dla mnie ich propozycja to po prostu oszukiwanie pracowników Rafako i opinii publicznej i czysty PR obliczony na wykreowanie własnego wizerunku, jako firmy gotowej do kompromisu.

Poza tym propozycja zamrażania noty świadczy najlepiej o tym, że jest to obliczone pod publikę, bo w polskim prawie nie ma takiego pojęcia jak zamrożenie noty ani w kodeksie cywilnym, ani w kodeksie spółek handlowego.

A co musiałby się stać, abyście jednak postanowili nie składać wniosku o upadłość?

- Musimy zawrzeć z naszymi interesariuszami ugodę, która ostatecznie przesądzi o ryzykach. Największym wyzwaniem jest tu Tauron. Skoro uważa on, że roszczenia są należne, a my się z nimi nie zgadzamy, pozostaje sąd. Żaden sąd nie zasądzi im od nas ponad miliarda złotych. Poza tym zanim sąd wyda wyrok, dawno przestaniemy istnieć. Zamordowali nas, a teraz deklarują, że wyciągną nam nóż z pleców.

Czyli wszystko zależy od Taurona i zamrożenie nie wystarczy?

- Zamrożenie to z definicji stan tymczasowy, przejściowy. Proszę zrozumieć naszą sytuację rynkową, nasza reputacja została zniszczona. Tauron zamrozi, a potem za dwa miesiące odmrozi tę karę. Nie. To trzeba jakoś przeciąć. Albo kwota 1,3 mld się im należy, albo znosimy roszczenia z ich roszczeniami, albo trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie.

A czy zapowiedzi, że złożycie wniosek o upadłość to nie gra pod potencjalnego nowego inwestora, czyli podspółkę Galeon związaną z Sołowowem?

- Inwestor mógł się pojawić w spółce w najbliższych tygodniach, bo większość kwestii była ustalona. I nagle pojawia się Tauron, któremu widać do spółki z Polimeksem nie w smak jest silna polska, prywatna firma na rynku budownictwa energetycznego.

Kiedy sytuacja z Tauronem się uspokoi, Rafako może zostać przejęte przez spółkę związaną z Sołowowem

Jednak, jeżeli rozwiążemy problem z Tauronem, to pójdziemy do inwestora i potwierdzimy, czy dalej wyraża zainteresowanie, myślę, że wtedy Rafako będzie bardzo atrakcyjnym podmiotem. Proces inwestorski trwa i mam nadzieję, że w lutym go skończymy. No, ale warunkiem jest zakończenie tematu Taurona.

A widzi pan taką możliwość?

- Propozycje rozwiązań składaliśmy Tauronowi od wielu miesięcy, bez odpowiedzi. Propozycja polegała ona na tym, że kompensujemy wzajemne roszczenia, Rafako naprawia to, co trzeba naprawić, nie będziemy się od tego uchylać i to jest proste. Trudniejsze jest jednak to, co zrobimy z kontraktem z Tauronem, który jest kompletnie nieelastyczny. Jednak Tauron wiele razy działał niezgodnie z kontraktem na przykład wprowadzając wykonawcę zastępczego bez przetargu i z wolnej ręki, chociażby do naprawy leja, według innej niż nasza zatwierdzonej przez Urząd Dozoru Technicznego technologii.

Poza tym nasz kontrakt z Tauronem jest nieadekwatny wobec sytuacji na rynku. Zakłada przeprowadzenie testów, a dobrze wiemy, że testów nie da się teraz przeprowadzić i to już nie jest kwestia węgla tylko dostępności PSE (Polskie Sieci Energetyczne) do przeprowadzenia tych testów, ale to generuje dla Rafako koszty, i to duże. I teraz jest pytanie, kto ma pokryć te koszty.

A ile potrwałby taki test?

- Pewnie trzeba by wyłączyć z sieci blok na 30 dni i wtedy następuje tzw. praca wyspowa – co oznacza, że blok pracuje poza siecią i wówczas go testujemy. W moim przekonaniu obecna sytuacja, która jest niezależna ani od Taurona, ani od nas, wyklucza taki test i generuje te konflikty, bo nikt nie chce ponosić kosztów, ale one istnieją.

To co w takiej sytuacji? Może podzielić się tymi kosztami z Tauronem?

- Ale podzielić się jak? Nie mamy na to środków. To nie jest tak, że my możemy do tego dołożyć, bo nie mamy z czego. Tauron zasygnalizował w piśmie do nas, że oczekuje gwarancji na cały rok, czyli potwierdzili, że spodziewają się, że jeszcze rok potrzebują na przeprowadzenie testów i pomiarów. Rok czasu to dla Rafako cała wieczność i ponad 100 mln zł naszych kosztów.

A wobec tego Tauron zaproponował wam jakieś rozwiązanie finansowe?

- Żadnego.

Czyli jak rozumiem Tauron potrzebuje roku na przeprowadzenie testów i w tym okresie wy ponosicie koszty?

- Na to wychodzi. Nie możemy się na to zgodzić. Ponadto jak bank ma nam wówczas wydłużyć gwarancję? Na podstawie czego? Jak nie ma HRF-u (harmonogram rzeczowo-finansowy), tylko jakieś enigmatyczne pismo, że Tauron chce przedłużyć testowanie o rok, ale gdzie jest jakiś harmonogram prac, które trzeba wykonać?

Nie zostało nam to przedstawione, więc jak bank może się na to zgodzić. To też jest problem formalny. Bank musi mieć ku temu podstawy, a taką podstawą jest właśnie uzgodniony przez obydwie strony HRF, ale go nie ma, bo nikt nie chciał z nami o tym rozmawiać.

A co dalej z pracownikami, jeśli złożycie wniosek o upadłość?

- Nie wiadomo. Tauron, który deklaruje troskę o pracowników i chęć mediacji, trzy dni temu z pięciodniowym wypowiedzeniem wyrzucił z kontraktu ostatnią z naszych spółek zależnych Rafako Engineering, która wykonywała wysoko specjalistyczne prace. Ta sama firma startując w przetargu, wczoraj dostała od Taurona pismo, że jest niewiarygodna, chociaż zatrudnia najlepszych na rynku specjalistów.

Rafako uważa, że jest sens rozmawiać z Tauronem, ale tylko z ludźmi, którzy są w stanie podjąć wiążące decyzje

Jeśli chodzi o naszych pracowników, dobry syndyk potrafi zabezpieczyć ich interesy, ale nie wiem, jak to będzie. Związkowcy z Tauronu, którzy byli obecni na naszej konferencji prasowej, złożyli ciekawą propozycję, żeby skłonić Taurona do kompromisu, ale wszystko zależy od tego, z czym Tauron przyjdzie na poniedziałkowe mediacje.

Oczekujemy tam ludzi władnych podejmować decyzje, a nie mydlenia oczu i grania na czas. Nauczeni doświadczeniem nie przerywamy prac nad wnioskiem o upadłość, co nie zmienia faktu, że z pewnością można się dogadać, ale to Tauron musi teraz wymyślić, co zrobić ze swoją notą. O żadnym zamrożeniu nie chcemy słyszeć.

No, ale mówił pan, że to też gra polityczna...

- W takich projektach trudno uciekać od polityki, ale oczywiście łatwo się wzajemnie obwiniać o upolitycznianie sprawy, politycy się tą sprawą interesują. Tauron z nimi rozmawia.

A pan rozmawia?

- Oczywiście, że rozmawiam. Powiedzieli, że pomogą.

I pomogli?

- Tak, ale nieskutecznie, jak widać.

A kto się tą sprawą interesuje? Politycy ze Śląska? Koalicja, opozycja?

- Wygląda na to, że wszyscy, w tym i wszystkie frakcje, ale mnie nie interesują relacje władza-opozycja i wewnętrzne walki frakcyjne. Ja zajmuję się biznesem, nie polityką. Temat jest głośny i medialny, więc zainteresowanie jest duże.