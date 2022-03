Prezes RWE: w obszarze dostaw energii zależność Europy od Rosji jest silna

Prezes największej niemieckiej firmy energetycznej RWE Markus Krebber ostrzegł przed wstrzymaniem importu energii z Rosji - informuje "Financial Times". Jak pisze brytyjska gazeta, według Krebbera embargo uderzyłoby w niemieckie gospodarstwa domowe i w przemysł.

Jak napisał dziennik, prezes RWE stwierdził, że ewentualne wstrzymanie importu nośników energii z Rosji mocno odczułyby gospodarstwa domowe w Niemczech, ale strat doznałby także niemiecki przemysł.

"Natychmiastowe przerwanie dostaw spowodowałoby konsekwencje nie do wyobrażenia w obszarze zapewnienia ciepła lokalom mieszkalnym", a "przedłużająca się przerwa w dostawach prawdopodobnie wywołałaby straty w produkcji przemysłowej, jak i w działalności małych i średnich firm" - powiedział Krebber, cytowany przez "Financial Times".

"Bardzo dobrze rozumiem wezwania do maksymalnego rozszerzenia sankcji. W końcu ich celem jest wsparcie Ukrainy poprzez osłabienie w jak największym stopniu Rosji" - dodał prezes RWE. Podkreślił, że "nieszczęśliwie muszę przyznać, że zależność Europy od Rosji, zwłaszcza w obszarze dostaw energii, jest silna", a "w szczególności dotyczy to Niemiec".

Wtorek jest 20. dniem inwazji Rosji na Ukrainę. W związku z rosyjską agresją wiele państw nałożyło na Federację Rosyjską i wspierającą ją Białoruś sankcje gospodarcze.

W poniedziałek ambasadorowie państw członkowskich przy UE zatwierdzili czwarty pakiet sankcji wobec Rosji - podała francuska prezydencja w UE.

Pakiet jest skierowany "przeciwko osobom i podmiotom zaangażowanym w agresję na Ukrainę, a także kilku sektorom rosyjskiej gospodarki".

"Trudne dyskusje. Osiągnęliśmy jedność i to jest oczywiście wartością samą w sobie. Istotne jest to, że kontynuujemy kolejne kroki z pakietami sankcyjnymi. Natomiast nie będę ukrywał, że ambicje naszego rządu były większe niż to, co ostatecznie zostało uzgodnione. Tak to jest ze wspólnym denominatorem. Musimy osiągnąć jednomyślność i to oznacza, że w tym momencie te bardziej ambitne propozycje przedstawiane przez Polskę, wspierane przez Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację i inne państwa, musiały znaleźć się w jednej linii z tym, co było do zaakceptowania dla naszych pozostałych partnerów " - przekazał Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

Czołowy koncern chemiczny i farmaceutyczny, niemiecki Bayer, zdecydował, że po ataku Rosji na Ukrainę zawiesi wszelkie niezwiązane z dostawami lekarstw i chemikaliów działania w Rosji i Białorusi.

Zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Ihor Żowkwa ocenił w wywiadzie dla telewizji TSN, że dotychczasowe sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji są niewystarczające. Wśród oczekiwań Ukrainy w tej kwestii wskazał wyłączenie z systemu SWIFT wszystkich rosyjskich banków.