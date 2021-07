Prezes Taurona nie naraził się tylko górnikom. Dymisja ma drugie dno

Na dymisję Pawła Strączyńskiego, prezesa Taurona, należy patrzeć w kilku aspektach. Dymisja została złożona tuż przed konwencją PiS, wydaje się, że PiS chce mieć spokój społeczny w spółkach Skarbu Państwa. Po drugie, strona związkowa z Tauron Wydobycie poinformowała Ministerstwo Aktywów Państwowych, że nie będzie uczestniczyła w żadnych rozmowach w Tauronie, jeżeli prezesem pozostanie Paweł Strączyński. Jak do tego doszło?

NABE do podziału?

Praca dla pracowników elektrowni

Strączyński uważał, że albo Tauron, albo węgiel a po zakończeniu rynku mocy dla bloków węglowych klasy 200 MW węgiel to upadek całej grupy. Przypominał, że do przyszłego roku w Tauronie jest do zrolowania kilka miliardów długu. Warunkiem instytucji finansujących jest brak inwestycji w węgiel.W rozmowie z Rafałem Kergerem, redaktorem naczelnym WNP.PL, powiedział także, że do końca 2022 roku Tauron powinien oszczędzić co najmniej miliard złotych.Do skreślenia powinny być wszystkie projekty zakładające rozwój segmentu aktywów konwencjonalnych. Działania grupy powinny tu ograniczyć się do przygotowania aktywów do wydzielenia do NABE i utrzymania majątku w stanie niepogorszonym.Przyporządkowanego długu do aktywów węglowych Tauron ma blisko 10 miliardów złotych.Na domiar złego Strączyński, jako były wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej, przywoływał scenariusz połączenia firm energetycznych pod skrzydłami PGE, czyli de facto likwidację samodzielności Taurona.Po dymisji kolejnego prezesa w Tauronie największe emocje związane są z planami powstania NABE. Przypomnijmy, że do Agencji mają trafić elektrownie węglowe i spółki serwisowe z grup Tauron, PGE i Enea.- Trwają dyskusje, czy NABE to ma być jedna, wielka firma, jak to planowano, czy może mają to być dwie firmy. My dążymy do tego, aby powstała spółka NABE Południe, do której weszłyby aktywa węglowe z grupy Tauron i np. elektrownie Rybnik i Opole. To są wszystko elektrownie oparte na węglu kamiennym i leżące blisko siebie, więc zarządzanie taką grupą byłoby prostsze niż zarządzanie wielkim NABE. W drugiej spółce NABE pozostałyby elektrownie na węgiel brunatny - tłumaczy Bogdan Tkocz.Jak dodaje, niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt przybierze reforma energetyki, to w elektrowniach, jakie trafią do jednej czy kilku spółek NABE, powinny zostać zastosowane technologie wychwytywania CO2 czy też inne, które znajdą swoje zastosowanie w energetyce, a są polecane przez nasze instytuty naukowe.Jak podkreśla Bogdan Tkocz, bardzo ważne jest, aby przy NABE powstało centrum kompetencyjne, podobne do tego, jakie ma powstać w Bełchatowie, gdzie pracownicy z firm, które trafią do NABE, zdobywaliby nowe umiejętności.Powinno to być miejsce na tworzenie nowych firm, np. z segmentu budowy domów pasywnych, gospodarki o obiegu zamkniętym i recyklingu. Może tam też powstać także centrum szkoleniowe dla operatorów dronów, które będą wykorzystywane np. przez Straż Pożarną, Policję i inne służby czy też do celów inspekcji farm fotowoltaicznych.- Nie możemy powielać błędów z transformacji w latach 90. Same odprawy to jeszcze nie wszystko, ponieważ później pojawią się ukryte koszty społeczne - zaznacza Bogdan Tkocz.