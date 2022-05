Prezes Taurona: prace nad NABE trwają bez przeszkód

Nie ma sygnałów wskazujących, żeby przyjęty harmonogram wydzielenia aktywów węglowych i powstania NABE miał ulec przesunięciu. Wszystko idzie zgodnie z planem tak, aby 1 stycznia 2023 r. grupa Tauron zaczęła funkcjonować w nowej rzeczywistości - mówi Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

Rada Ministrów 1 marca 2022 r. przyjęła dokument o nazwie "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa".

Do NABE z grupy Tauron mają trafić Tayron Wytwarzanie i blok 910 MW w Elektrowni Jaworznie oraz spółka Tauron Serwis.

Proces wydzielenia aktywów węglowych i tworzenia NABE ma zakończyć się do końca 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. Taurom na już funkcjonować w nowej formule.

- Nie ma sygnałów wskazujących, żeby przyjęty harmonogram wydzielenia aktywów węglowych i powstania NABE miał ulec przesunięciu. Do końca czerwca chcemy w zamknąć w grupie Tauron wewnętrzną reorganizację związaną z przygotowaniem wydzielenia konwencjonalnych aktywów wytwórczych. Przygotowaliśmy procesy zmiany własnościowej spółek serwisowych oraz wypracowaliśmy zakres i zasady zmian funkcji segmentu wsparcia, w tym przejścia pracowników ze spółek Tauron Obsługa Klienta i Wsparcie Grupa Tauron odpowiednio do Tauron Wytwarzanie i Tauron Serwis - tłumaczył Paweł Szczeszek na konferencji, gdzie zaprezentowano wyniki grupy za pierwszy kwartał 2022 r.

Z wcześniejszych informacji WNP.PL wynika, że z Tauron Polska Energia do Tauron Wytwarzanie przejdą pracownicy w obszaru handlu hurtowego. Ze spółki Wsparcie Grupa Tauron do spółki Tauron Serwis przejdą pracownicy w obszarze bezpieczeństwa, a ze spółki Tauron Obsługa Klienta do Tauron Wytwarzanie przejdą pracownicy w obszarach kadr i płac, finansów i księgowości oraz windykacji

Połączeniu poddane zostaną spółki Tauron Wytwarzanie i Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Wszyscy pracownicy spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron staną się pracownikami Tauron Wytwarzanie.

Podział i nowa spółka

Równocześnie wyodrębniane są działalności niezwiązane z wytwórczymi aktywami węglowymi, jak np. nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne, nieruchomości pod inwestycje gazowe czy też pod projekty wodorowe.

- Działalność ta zostanie przeniesiona do nowej spółki Tauron Inwestycje -zapowiada Paweł Szczeszek.

Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 r. powinna zostać zakończona wycena aktywów i wówczas zostaną określone warunki zbycia aktywów węglowych.

- Na czwarty kwartał 2022 r. zaplanowano nabycie aktywów przez Skarb Państwa, aby 1 stycznia 2023 r. grupa Tauron zaczęła funkcjonować w nowej rzeczywistości - zapowiada Paweł Szczeszek.

Wydzielenie jest potrzebne

Pojawiły się opinie, że proces tworzenia NABE warto opóźnić z uwagi na aktualną sytuację międzynarodową oraz sytuację na krajowym rynku energii i poprawę wyników finansowych elektrowni węglowych.

- Ideą utworzenia NABE jest umożliwienie spółkom energetycznych dostępu do środków zewnętrznych i finansowania inwestycji, które mają zaplanowane w swoich strategiach i planach inwestycyjnych. Bez tego nawet przy super wynikach finansowych w wytwarzaniu opartym na węglu te środki są dla spółek energetycznych niedostępne, stąd nie widzimy możliwości i powodu żeby od tego programu odejść mimo np. lepszych wyników w obszarze wytwarzania - odpowiada Paweł Szczeszek.

Ratunek dla sektora

Plan rządu zakłada, że najpierw Skarb Państwa kupi aktywa od każdej z grup energetycznych i następnie podwyższy kapitał w spółce PGE GiEK oraz wniesie aportem akcje lub udziały Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec oraz Energa Elektrownia Ostrołęka. Potem zostanie utworzony holding. W ten sposób powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Pozytywy finansowe i wizerunkowe

- Wydzielenie aktywów węglowych to dla spółek energetycznych doskonały pomysł, ponieważ spółki wreszcie nie byłyby więcej kojarzone przede wszystkim z węglem. Coraz więcej inwestujemy zgodnie z wymogami ESG, więc moim zdaniem wydzielenie aktywów węglowych jest jednoznacznie pozytywne, i to zarówno wizerunkowo, jak i finansowo. Wydzielenie nie tylko ograniczyłoby ryzyka czysto finansowe dla przyszłych wyników i generacji gotówki. Dopiero po powstaniu NABE spółki energetyczne będą mogły zaciągać znaczące kredyty na nowe inwestycje - mówił WNP.PL Paweł Puchalski, analityk Biura Maklerskiego Santander.

Po wydzieleniu aktywów węglowych spółki energetyczne będą inwestowały w sieć dystrybucyjną oraz w odnawialne źródła energii, w tym morskie farmy wiatrowe. To wielomiliardowe inwestycje, pojawia się więc pytanie, czy takie pieniądze polskim spółkom uda się zdobyć.

- Uważam, że nie powinno być większego problemu ze znalezieniem pieniędzy na sfinansowanie inwestycji w segmentach regulowanych i odnawialnych. Dzisiaj byłoby to relatywnie bardzo łatwe (przy niskich stopach procentowych), w środowisku rosnących i wysokich stóp procentowych będzie trudniej, ale te projekty będą bankowalne - dodaje Paweł Puchalski.

Wysoka rentowność projektów OZE

Instytucje finansowe niechętnie finansują nie tylko projekty węglowe, ale też inwestycje realizowane przez firmy posiadające aktywa węglowe – trend się będzie pogłębiał i może spowodować paraliż finansowania nowych projektów poprzez znaczące podwyższenie kosztów inwestycji firm energetycznych, w tym w rozwój OZE.

Obecnie pozyskiwanie finansowania jest utrudnione, co wynika z dominującego udziału węgla w bilansie wytwórczym największych polskich firm energetycznych. W przyszłości będzie jeszcze trudniejsze w związku z założeniami Fit for 55 i taksonomii.

- Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych to dobry pomysł, jego realizacja pozwoli na przyśpieszenie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii - komentował dla WNP.PL Krystian Brymora, dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Beskidzkiego Domu Maklerskiego.

Grupom energetycznym łatwiej będzie korzystać m.in. z zielonych obligacji.

- Zielone obligacje na projekty dekarbonizacyjne i OZE są chętnie obejmowane przez instytucje finansowe, więc nie spodziewam się, że będzie większy problem z pozyskaniem finansowania. Wiadomo, że z uwagi na rosnące stopy procentowe będzie ono nieco droższe niż jeszcze niedawno, ale rentowność projektów OZE i projektów dekarbonizacyjnych jest wielokrotnie wyższa. To nie jest tak, że koszt finansowania będzie w stanie te projekty zatrzymać, ich oczekiwana stopa zwrotu w związku ze zmianami na rynku będzie wysoka - dodaje Krystian Brymora.