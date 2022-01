Prezes Taurona: takiej sytuacji na rynku energii nie pamiętam, a pracuję w branży 40 lat

Finalizujemy prace nad nową strategią grupy Tauron do roku 2030. Może jeszcze nie w pierwszym kwartale, ale w pierwszym półroczu 2022 r. ujrzy ona światło dzienne - mówi WNP.PL Artur Michałowski. Z menedżerem pełniącym obowiązki prezesa Grupy Tauron, przez lata związanym także z PGNiG, rozmawia Rafał Kerger w podcaście "Energetyczne środy z Tauronem", publikowanym na kanale "20. piętro".

Wydzielenie aktywów

Celem ma być dostarczanie klientom taniej energii, co łatwe nie będzie.- Takiej sytuacji, jak obecna, nie pamiętam na rynku energii oraz cen węgla, gazu i uprawnień do emisji CO2, a pracuję w branży 40 lat - podkreśla Michałowski.W nowej strategii grupy znajdą się także inwestycje w sektor dystrybucji energii elektrycznej oraz inteligentne liczniki energii.Jak zapewnia Artur Michałowski, w nowej strategii uwzględnione zostanie przekazanie elektrowni węglowych oraz spółek serwisowych obsługujących te elektrownie do mającej powstać Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Plany rządowe zakładają, że do NABE trafią elektrownie węglowe nie tylko z grupy Tauron, ale również z PGE i Enei.Strategia będzie też uwzględniać przekazanie przez Tauron kopalń węgla kamiennego na rzecz Skarbu Państwa. Przypomnijmy, że Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) i Tauron Polska Energia w połowie września 2021 r. podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Taurona Wydobycie.