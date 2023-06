Prezes Tauronu mocno o pomyśle Borysa Budki. "To oznacza upadek"

Mówimy zdecydowane "nie" wszystkim, którzy próbują rozmontować polski system energetyczny - zaznacza prezes Tauronu Paweł Szczeszek.

23 czerwca odbyło się spotkanie prasowe w koncernie energetycznym Tauron.

Mówimy zdecydowane "nie" wszystkim, którzy próbują rozmontować polski system energetyczny, tym wszystkim, którzy chcą doprowadzić do rozbioru grup energetycznych takich, jak Tauron - zaznaczył prezes Tauronu Paweł Szczeszek.

Jesteśmy zaniepokojeni wypowiedziami polityków dotyczącymi przyszłości polskiej energetyki, a co za tym idzie, przyszłości Tauronu - dodał.

- Ostatnich osiem lat to czas, jeśli chodzi o inwestycje i rozwój grupy, najlepszy czas w polskiej energetyce w powojennej Polsce, pomimo najtrudniejszych warunków. Rozwijamy naszą strategię Zielony Zwrot Taurona, jesteśmy uczestnikami transformacji energetycznej, systematycznie oddajemy inwestycje, które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Robimy to oczywiście tutaj, na swoim terenie, we własnym zakresie, na południu Polski - wskazał prezes Szczeszek.

Nawiązał przy tym do słów przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki, które padły kilka dni temu na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku.

- Kilka dni temu usłyszeliśmy wypowiedzi jednego polityków opozycji, m.in. takie zdanie: "planujemy wydzielić spółki dystrybucyjne ze spółek energetycznych". I kto to mówi? Mówi to poseł ze Śląska, pan Borys Budka - podkreślił prezes Szczeszek.

- Mówimy zdecydowane nie tym wszystkim, którzy próbują rozmontować polski system energetyczny, tym wszystkim, którzy chcą doprowadzić do rozbioru grup energetycznych takich, jak Tauron - i mówią to politycy ze Śląska. To jest lobbing na rzecz obcych, zagranicznych koncernów po to, żeby w przyszłości przejąć grupę Tauron - wskazał prezes Szczeszek.

- Grupa Tauron nie przetrwa wydzielenia naszej sieci dystrybucyjnej z grupy. To oznacza upadek grupy Tauron i - jak przed chwilą słyszeliśmy - zapewne prywatyzację sieci dystrybucyjnych tak, jak ma to miejsce niestety w Warszawie - zaznaczał Szczeszek.

Wskazał również, że Tauron, po wydzieleniu i sprzedaży trzech zakładów górniczych do Skarbu Państwa, zatrudnia ok. 20 tys. pracowników.

- Przy takich działaniach myślę, że około 10 tys. pracowników będzie miało problemy z pracą. Wiemy, jak wygląda zarządzanie polską energetyką przez zagraniczne koncerny - zaznaczył Szczeszek.

- To w tym czasie, w ciągu ostatnich ośmiu lat, w Polsce doszło do repolonizacji aktywów energetycznych. Tauron kupił Górnośląski Zakład Energetyczny od Vattenfalla, odkupiono Elektrownię Połaniec, odkupiono Elektrownię Rybnik, wiele kluczowych elektrociepłowni z rąk z zagranicy. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji i mówimy stanowcze "nie" powtórce z przeszłości, mówimy "nie" prywatyzacji polskiego sektora energetycznego" - podkreślił prezes Szczeszek.

- Szczególnie jest to ważne w momencie, jaki mamy. Jesteśmy świadkami wojny za naszą wschodnią granicą. Chcemy i namawiamy, apelujemy, żeby wspierać nas, polski sektor energetyczny, wspierać rząd w działaniach na rzecz poprawy sytuacji energetycznej w kraju, a nie używać do tego ulicy i zagranicy do ataków na polski sektor energetyczny i - jak widzimy - również na grupę Tauron - zaznaczał prezes Szczeszek.

Wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma podkreślił znaczenie dystrybucji i wskazał, że właśnie dystrybucja to kluczowa część biznesu Tauronu, nierozłącznie związana z tą grupą. Regularnie od paru lat przynosi ona 70 proc. EBITDA całej grupy Tauron.

- Tak naprawdę na bazie dystrybucji, jako części grupy, został przyznany grupie rating inwestycyjny. Na bazie dystrybucji, jako kluczowej części grupy, są pozyskane wszystkie finansowania dla grupy, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku międzynarodowym - zaznaczył.

Przez ostatnie osiem lat zainwestowali 16 mld zł w obszarze dystrybucji

- Ewentualne jakiekolwiek decyzje o wydzieleniu Tauronu Dystrybucji z grupy Tauron oznaczają naruszenie wszystkich umów finansowych ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami z tym związanymi. My o tę część biznesu bardzo mocno dbamy, inwestujemy. Przez ostatnie osiem lat zainwestowaliśmy 16 mld zł w obszarze dystrybucji - podkreślił wiceprezes Surma.

Wiceprezes Taurona ds. handlu Tomasz Szczegielniak wskazał, że "gdyby w dobie kryzysu energetycznego rządziła Platforma Obywatelska i tacy politycy, jak Borys Budka, to remedium na wszelkie problemy byłyby jedno: liberalizacja i prywatyzacja".

- Na szczęście dzięki działaniom polskiego rządu na czele z również ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem, który reprezentuje 30 proc. akcjonariatu w Tauronie, do tego nie doszło i mamy nadzieję, że te nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków polskiej opozycji nie będą miały miejsca, gdyż wprowadzają one zamęt, zamieszanie, niestety nie pozwalają nam na realizację naszych celów - wskazywał Szczegielniak.