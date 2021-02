Prezes TGE: duża przewidywalność kosztów wytwarzania energii z OZE

Przechodzimy z modelu energetyki konwencjonalnej, w którym bardzo istotne były koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej do modelu, w którym koszty wytwarzania energii elektrycznej (fotowoltaika, energetyka wiatrowa) determinuje wielkość nakładów inwestycyjnych, oczekiwany okres zwrotu z inwestycji i wielkość produkcji energii. W instalacjach fotowoltaicznych czy wiatrowych koszty zmienne są pomijalne - wskazuje Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Łatwiejszy handel transgraniczny

- Przechodzimy z modelu energetyki konwencjonalnej, w którym bardzo istotne były koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej, do modelu, w którym koszty wytwarzania energii elektrycznej – fotowoltaika, energetyka wiatrowa- determinuje wielkość nakładów inwestycyjnych, oczekiwany okres zwrotu z inwestycji i wielkość produkcji energii, która może ulegać zmianom, ale można z dużą dokładnością w długim horyzoncie czasu oszacować, ile energii będą te źródła produkowały- wyjaśniał Piotr Zawistowski.- W instalacjach fotowoltaicznych czy wiatrowych koszty zmienne są pomijalne. Kwestia dostępności paliw, kosztów paliw znika z tego modelu. Przybliżamy się do logiki abonamentowej, czyli inwestując w farmy wiatrowe czy PV w pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że znamy koszty wytworzenia energii elektrycznej na najbliższe 10 lat albo 15 lat- dodał Piotr Zawistowski.Prezes TGE, nawiązując do funkcji pełnionych przez TGE na rynku energii elektrycznej, podkreślił, że znajdujemy się w trakcie procesu integracji europejskiego rynku energii. Stwierdził, że jest szereg uregulowań wskazujących, że moce importowo-eksportowe energii, moce wymiany międzysystemowej muszą być udostępniane.- Są do tego zobowiązani operatorzy systemów przesyłowych, a my jako operatorzy rynku w związku z pełnieniem funkcji NEMO jesteśmy podmiotami, które udostępniają infrastrukturę umożliwiającą uczestnikom rynku handel w tak sposób, żeby zdolności przesyłowe były łatwo wykorzystywane handlowo Odbywa się to na rynku dnia bieżącego i na rynku dnia następnego- wyjaśniał Piotr Zawistowski.- Ten model będzie rozszerzany. Mamy nadzieje, ze w tym roku będzie wdrożony tzw. interim coupling, czyli model przejściowy przed wdrożeniem przez operatorów modelu Flow Based Allocation, który udostępni zdolności przesyłowe do transakcji na giełdzie, na platformach prowadzonych przez NEMO, w szczególności na granicach Polski z Niemcami i Czechami - dodał Piotr Zawistowski.NEMO to Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electricity Market Operator). W Polsce oprócz TGE status NEMO mają Epex Spot oraz Nord Pool.W materiale zostały wykorzystane informacje i opinie przedstawione podczas debaty "Energetyka na zakręcie – zielona transformacja", przeprowadzonej podczas tegorocznej edycji EEC Trends