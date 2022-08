Prezes TGE: Koniec obliga nie obniży ceny energii

Wprowadzenie obliga miało służyć dbaniu o interes odbiorców i gospodarki. Nie zgadzam się z tezą, która mówi, że taki zabieg regulacyjny obniży cenę energii – mówi prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski.

Prezes Towarowej Giełdy Energii zapytany w rozmowie "Rzeczpospolitą" o to, czy istnieją mechanizmy pozwalające zmniejszyć tak wysokie ceny energii elektrycznej i gazu na TGE" oraz, czy likwidacja lub czasowe ograniczenie obliga może obniżyć skokowe wzrosty cen" odpowiedział: "W mojej ocenie nie".

"Ceny na rynku hurtowym są stanowione, tak jak wcześniej wspominałem, w efekcie gry podaży i popytu. Cena nie zmieni się z powodu zmiany poziomu obliga, podobnie jak nie zmieni się sama struktura rynku. To, co może się jednak zmienić, to perspektywa zmiany przejrzystości zawieranych transakcji, ponieważ bez transakcji na giełdzie będą one zawierane w układzie bilateralnym" powiedział Zawistowski.

Czytaj też: Ceny prądu biją rekordy. Polski rynek boi się braku węgla

"Pragnę przypomnieć, że poza nadzorem URE, TGE raportuje transakcje także do ACER (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki), co daje pewność międzynarodowej kontroli. Poziom transparentności jest więc najwyższy. Ponadto cały proces jest również monitorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego" - dodał.

Przypomniał, że wprowadzenie obliga miało służyć dbaniu o interes odbiorców i gospodarki. "Nie zgadzam się z tezą, która mówi, że taki zabieg regulacyjny obniży cenę energii. Sprzedaż produktu przez giełdę pozwala na pełną transparentność transakcji. Pomysł likwidacji obliga giełdowego na energię elektryczną, który pojawił się jeszcze w 2021 r., spotkał się z powszechną krytyką praktycznie wszystkich środowisk zaangażowanych w proces konsultacji tej propozycji. Podkreślano, że takie rozwiązanie zaburzy handel i przejrzystość rynku" - mówił prezes TGE.