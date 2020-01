Prezes URE sprawdzi, jak ciepłownictwo realizuje wymogi środowiskowe

Prezes URE wezwał przedsiębiorców sektora ciepłowniczego, aby - obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności - przedstawili informacje nt. stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych.

Jak poinformował we wtorek Urząd Regulacji Energetyki, w tym roku regulator oczekuje od przedsiębiorców informacji m.in. na temat aktualnego poziomu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, zakresu i stopnia zaawansowania prowadzonych inwestycji, przewidywanego terminu ich zakończenia oraz wielkości nakładów, jakie się z tym wiążą.

"Chcemy wiedzieć, na jakim etapie jest dostosowanie poszczególnych źródeł wytwórczych w naszym kraju do obowiązków wynikających z tzw. dyrektywy IED[i] w sprawie emisji przemysłowych. To ważne z punktu widzenia stabilności dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrywania odbiorców w ciepło - zaznaczył Prezes URE Rafał Gawin.

URE przypomniał, że wdrożone do polskiego prawa normy środowiskowe, wprowadzają konieczność zaostrzenia standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania, co ma prowadzić do zmniejszenia emisji tych gazów i pyłów. Jeżeli wytwórcy ciepła nie dostosują się do wymogów środowiskowych w odpowiednich terminach, źródła wytwórcze nie spełniające norm emisyjności będą musiały co do zasady zostać wycofane z eksploatacji.

Badaniem objętych zostało ok. 400 podmiotów. Wszystkie koncesjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem ciepła lub jego obrotem mają czas na złożenie Prezesowi URE sprawozdań do 28 lutego br.

Coroczne sprawozdanie nazywane URE-C1 obejmuje informacje dotyczące m.in. charakterystyki techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstw, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego wytwarzania oraz działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Informacje uzyskane w wyniku tego badania stanowią dla regulatora podstawę do oceny branży i efektywności przedsiębiorstw.