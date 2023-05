Prezes URE: w Polsce instalacje fotowoltaiczne rozwijają się bardzo dynamicznie

Instalacje fotowoltaiczne rozwijają się bardzo dynamicznie w naszym kraju - mówił w czwartek w Lublinie prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Według najnowszego raportu URE produkcja energii w małych instalacjach OZE wzrosła w 2022 roku do 6,7 TWh.

W czwartek prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin w ramach cyklu spotkań "Tour de OT URE" odwiedził lubelski oddział urzędu. Podczas rozmowy z mediami odniósł się do najnowszego raportu o małych instalacjach OZE (odnawialnych źródeł energii), według którego ilość wyprodukowanej energii w ub. r. wzrosła do 6,7 TWh z 532 GWh w 2021 roku.

"Instalacje fotowoltaiczne rozwijają się w naszym kraju w bardzo szybkim tempie, bardzo dynamicznie. Obserwujemy duży przyrost mocy zainstalowanej, ale też i ostatnie dane przekazywane np. przez operatorów sieciowych pokazują, że coraz więcej energii jest produkowane z tych instalacji - chociażby w ostatnich dniach pobite rekordy nawet do 70 proc. z OZE w wybranych godzinach doby" - poinformował prezes URE.

Zwrócił uwagę, że sektor energetyczny jest w pewnym sensie krwiobiegiem gospodarki, gdyż bardzo dużo od niego zależy, jak np. ceny energii. "Nasza gospodarka rozwija się w kierunku niskoemisyjnym - w zasadzie w tym dłuższym horyzoncie czasowym nawet zeroemisyjnym - mówimy tutaj o emisjach gazów cieplarnianych, więc naszym zadaniem jest też takie regulowanie sektora energetycznego, aby on też stawał się coraz bardziej niskoemisyjny, czy wręcz zeroemisyjny" - dodał Rafał Gawin.

Dyrektor wschodniego oddziału terenowego URE w Lublinie Agnieszka Szypulska przypomniała, że swoim działaniem placówka obejmuje teren województwa lubelskiego i podlaskiego. "Regulujemy 663 przedsiębiorstwa energetyczne" - dodała. Wyjaśniła, że do zadań oddziałów terenowych należy m.in. przyznawanie koncesji, zatwierdzanie taryf, kontrola i monitoring parametrów jakościowych paliw i energii.

Nawiązując do rozpatrywania skarg Szypulska poinformowała, że mieszkańcy Lubelszczyzny i Podlasia najczęściej skarżą się do URE m.in. na rozliczenia za energię elektryczną, gaz i ciepło, problemy z przyłączaniem do sieci, działanie układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Dyrektor zaznaczyła, że na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest wzrost skarg kierowanych do oddziału terenowego w Lublinie. W ubiegłym roku wpłynęło ich 218, rok wcześniej - 142. "W tej chwili najwięcej z nich dotyczy gazu, ponieważ było bardzo dużo odmów w przyłączaniu do sieci. Dostrzegamy również, że pojawiły się problemy z terminem realizacji" - wymieniła dyrektor lubelskiego oddziału URE.

Z najnowszego raportu URE opublikowanego w poniedziałek wynika, że całkowita moc małych instalacji OZE wzrosła w 2022 roku do ponad 3 GW z 1 GW rok wcześniej, a ilość wyprodukowanej energii wzrosła do 6,7 TWh z 532 GWh w 2021 roku. Podano, że najwięcej energii pochodziło z elektrowni fotowoltaicznych. Wyprodukowały one ponad 4,6 TWh, co stanowi 69 proc. całej energii wytworzonej przez małe instalacje OZE. Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 TWh, czyli około 20 proc. energii wyprodukowanej przez małe instalacje.

Jak podał URE, w 2022 roku liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wytwórców w małych instalacjach wzrosła z 1292 do 2448, czyli o blisko 90 proc. Z kolei liczba zarejestrowanych instalacji zwiększyła się z 1932 do 4259, co oznacza wzrost o 120 proc. Ponad 70 proc. stanowią instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.