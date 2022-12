Prezesi spółek PGE, Taurona, Fortum, Dalkii i Veolii mówią o ciepłowniczych zaskoczeniach

Wydarzenia, które miały największy wpływ na sytuację firm ciepłowniczych w Polsce w 2022, komentują dla WNP.PL prezesi PGE Energia Ciepła, Fortum Power and Heat Polska, Taurona Ciepło, Dalkii Polska i Veolii Energia Warszawa.

Wybuch wojny na Ukrainie i związane z tym konsekwencje wymieniają wśród kluczowych zdarzeń dla ciepłownictwa w 2022 roku m.in. Paweł Orlof, prezes Veolii Energii Warszawa oraz Marcin Staniszewski, prezes Taurona Ciepło.

Koszty wytwarzania ciepła nieustannie rosną, co jest skutkiem obecnej sytuacji geopolitycznej i ciągłego wzrostu cen paliw i uprawnień do emisji CO2 - mówi Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła.

Jacek Chodkowski, prezes Dalkii Polska i dyrektor generalny Grupy Dalkia Polska, wskazuje m.in., że rosnąca niepewność i niestabilność otoczenia może skłonić branżę ciepłowniczą do odkładania w czasie albo poddania ponownej analizie planowanych inwestycji.

Uważam za szalenie istotne to, że zaczęliśmy na poważnie mówić o oszczędzaniu energii, bo najczystsza energia to ta, której nie wyprodukujemy i nie zużyjemy - podkreśla Piotr Górnik, prezes Fortum Power and Heat Polska.

Sektor ciepłowniczy w Polsce to kilkaset koncesjonowanych firm zajmujących się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją lub obrotem ciepła.

Według ostatniej publikacji URE "Energetyka cieplna w liczbach" całkowita wielkość mocy cieplnej zainstalowanej u koncesjonowanych wytwórców ciepła na koniec 2020 roku przekraczała 53 tys. MW, a długość sieci ciepłowniczych wyniosła wtedy ponad 22 tys. km. Branża ciepłownicza to znaczący pracodawca na polskim rynku. Na koniec 2020 roku zatrudnienie w koncesjonowanych firmach ciepłowniczych wyniosło ponad 28,7 tys. etatów.

Oczywiste zatem, że jako portal gospodarczy w cyklu podsumowań 2022 roku po prostu nie mogliśmy pominąć ciepłownictwa. Zapytaliśmy szefów firm ciepłowniczych, jakie wydarzenia miały największy wpływ na sytuację przedsiębiorstw sektora w Polsce w 2022 roku i jakie były ich skutki.

Sytuację w branży skomentowali dla WNP. PL Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła, Jacek Chodkowski, prezes Dalkii Polska, dyrektor generalny Grupy Dalkia Polska, Piotr Górnik, prezes zarządu Fortum Power and Heat Polska, Paweł Orlof, prezes Veolii Energii Warszawa oraz Marcin Staniszewski, prezes Taurona Ciepło.

Przemysław Kołodziejak, PGE Energia Ciepła: rok 2022 to czas pełen dynamicznych wydarzeń i to nie tylko w branży energetycznej

- Rok 2022 przejdzie do historii jako pełen dynamicznych wydarzeń i to nie tylko w branży energetycznej. Mowa oczywiście o wojnie za naszą wschodnią granicą i jej odczuwalnych skutkach zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie.

Wstrzymanie dostaw gazu z kierunku wschodniego oraz gwałtowny wzrost cen tego paliwa, radykalnie zmieniły sytuację na rynku wytwórców ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Do tego doszło zakłócenie łańcuchów dostaw maszyn i urządzeń, co bezpośrednio wpływa na opóźnienia w realizacji prowadzonych inwestycji. To wszystko przypada na okres głębokiej transformacji, w której znajduje się polska branża energetyczna.

W upływającym roku niezmiennie aktualne pozostają także zagadnienia regulacyjne, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Upływa kolejny rok pod znakiem negocjacji pakietu legislacyjnego Fit for 55, w ramach którego szczególne znaczenie mają dla nas rewizje dyrektyw EED (ws. efektywności energetycznej - dop. red.) i RED (o odnawialnych źródłach energii - dop. red.).

Uwzględnienie w tych projektach aktów prawnych roli kogeneracji gazowej oraz dynamiki transformacji dostosowanej do wyzwań polskiego sektora ciepłownictwa jest kluczowe dla dalszego prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz utrzymania statusu efektywnych systemów ciepłowniczych w miastach.

Na poziomie krajowym szczególne znaczenie mają zagadnienia taryfowe. Koszty wytwarzania ciepła nieustannie rosną, co jest skutkiem obecnej sytuacji geopolitycznej i ciągłego wzrostu cen paliw i uprawnień do emisji CO2. To dotyka nie tylko Polskę, ale wszystkie kraje europejskie i poza Europą. Jako sektor nie unikniemy kolejnych zmian pod względem rosnących cen i będziemy musieli wspólnie udźwignąć ciężar tych wzrostów.

Warto jednak podkreślić, że sytuacja na rynkach paliw i wysokie koszty stały się motorem dla wielu Polaków do zmian nawyków związanych z użytkowaniem energii i ciepła oraz jego oszczędzania. To ważna i pozytywna zmiana podejścia, gdyż są to korzyści i w domowych budżetach, ale i dla środowiska. My, jako wytwórcy i dystrybutorzy ciepła lokalnie edukujemy i wspieramy mieszkańców pokazując jakimi prostymi sposobami można je oszczędzać.

Jacek Chodkowski, Dalkia Polska: jesteśmy w strategicznej niewiadomej, co nie sprzyja podejmowaniu kluczowych decyzji

- Niewątpliwie najważniejszym i najbardziej doniosłym wydarzeniem, które wywołało efekt domina w bardzo różnych obszarach był wybuch wojny w Ukrainie. Wojna wywołała potężny szok gospodarczy, hamując ożywienie po pandemii Covid 19 i skłaniając ekonomistów do prognozowania recesji oraz zwiększenia poziomu ekstremalnego ubóstwa, w tym ubóstwa energetycznego.

Wojna wpływa również negatywnie na zachowanie rynków i decyzje zagranicznych inwestorów. Polska jako kraj sąsiadujący z Ukrainą jest szczególnie dotknięta skutkami wojny na wielu poziomach. Wojna przyczyniła się m.in. do załamania łańcuchów dostaw, wzrostu ceny paliw i energii elektrycznej, zakłóceń w handlu i procesach inwestycyjnych oraz wzrostu niepewności politycznej i ekonomicznej.

Wskazany ciąg następstw przełożył się na taktyczną reorganizację priorytetów wielu spółek ciepłowniczych. Warunki rosnącej niepewności mogą skłonić branżę ciepłowniczą do odkładania w czasie albo poddania ponownej analizie planowanych inwestycji, w tym szczególnie potrzebnych inwestycji w zieloną transformację ciepłownictwa.

Jednocześnie skłania to spółki ciepłownicze do wdrażania mechanizmów ukierunkowanych na ciągłość działania i koncentrowania się na wysiłkach zmierzających do zapewnienia sobie odporności na zauważalną zmienność i mniej optymistyczne scenariusze.

Ważnym następstwem zmian na rynkach energii i ciepła jest też odpowiedź Unii Europejskiej w związku z wojną w Ukrainie zorientowana na intensyfikację działań na rzecz polityki klimatycznej i przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Mimo coraz bardziej wymagających warunków prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania ciepła branża powinna przejść pilną transformację energetyczną.

Poza kwestiami społecznymi i związanymi bezpośrednio z koniecznością ochrony środowiska i klimatu, istotnym impulsem do przeprowadzenia transformacji (i przesądzającym poniekąd o jej tempie i charakterze) są regulacje przygotowywane przez Unię Europejską.

W 2022 r. zapadły istotne decyzje dotyczące treści rewizji EED oraz rewizji RED II (tzw. RED III). Chociaż proces legislacyjny obu dyrektyw jeszcze się nie zakończył, to 14 września 2022 r. miały miejsce istotne głosowania w Parlamencie Europejskim przybliżające te teksty do ich finalnego brzmienia.

W rewizji EED kluczowe znaczenie dla ciepłownictwa systemowego mają nowe kryteria systemów efektywnych i proces osiągania statusu systemu efektywnego. Natomiast w zakresie rewizji RED III istotne znaczenie będzie miało rozstrzygnięcie kwestii biomasy, w tym ostateczny kształt uwzględnionej w tym roku w tekście projektu dyrektywy definicji pierwotnej biomasy leśnej.

Chociaż omawiane zmiany oczywiście nie są jeszcze obowiązującym prawem, to już zaczynają mieć wpływ na plany i modele przygotowywane przez branżę ciepłowniczą w zakresie zielonej transformacji. Jednocześnie rok 2022 r. utwierdził Europejczyków w przekonaniu, że nawet zmiany geopolityczne i wyzwania kryzysu energetycznego nie zmieniły torów polityki Unii Europejskiej ukierunkowanej na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 rok, a wręcz przeciwnie – to zielona energia i zielone ciepło ma stać się receptą na kryzys.

Mimo tych silnych impulsów do zmian rok 2022 w Polsce dla ciepłownictwa upłynął pod znakiem odkładania w czasie najpilniejszych zmian. Rok 2022 r. był kolejnym rokiem, w którym ciepłownictwo systemowe w przeważającej mierze opierało się na węglu.

Jednocześnie brakowało bezpośrednich impulsów do podejmowania szybkich i zdecydowanych decyzji inwestycyjnych, na co wpłynęły chociażby trwające i przedłużające się trudności z pozyskaniem środków na KPO i brak innych realnych i atrakcyjnych alternatyw finansowania inwestycji w ciepłownictwie.

Opublikowano długo wyczekiwany projekt Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. i skierowano go do konsultacji. Projekt spotkał się z szeregiem uwag i komentarzy, a branża ciepłownicza nie doczekała się dotychczas finalnej wersji przedmiotowej strategii.

Podobna trajektoria spotkała PEP 2040, która wymaga aktualizacji w związku ze zmianą stosunków związaną z trwającą wojną w Ukrainie i następstwami pandemii SARS-COV-2. W roku 2022 poznaliśmy zarys założeń aktualizacji PEP 2040, ale wciąż nie opublikowano jej wersji końcowej. Tym samym mimo istotnej zmiany paradygmatu wciąż znajdujemy się w strategicznej niewiadomej, co bynajmniej nie sprzyja podejmowaniu kluczowych, odważnych decyzji.

Piotr Górnik, Fortum Power and Heat Polska: w sytuacji, w której brakuje paliw i ich ceny są bardzo wysokie, dodatkowego znaczenia nabiera transformacja

- Niewątpliwie wszyscy czekamy na zakończenie rosyjskich działań zbrojnych i liczymy na szybką stabilizację sytuacji w Ukrainie. Nie tylko ze względu na ogromne cierpienie narodu ukraińskiego, ale również ze względu na konsekwencje jakie wojna wywołuje w całej Europie.

Jej rozpoczęcie było moim zdaniem najważniejszym wydarzeniem, które wywarło największy wpływ na krajowe ciepłownictwo w mijającym roku. Jako gospodarka silnie uzależniona od paliw kopalnych, również tych z importu, stanęliśmy w obliczu ogromnego kryzysu związanego z cenami i niedostępnością nie tylko węgla i gazu, ale również biomasy. Konsekwencje widzimy w szybujących rachunkach za energię oraz w trudnej do okiełznania inflacji rzutującej na ceny wszystkich niezbędnych nam do życia dóbr.

W obecnej kryzysowej sytuacji wszyscy uczestnicy rynku mają do odegrania ważną rolę, żeby wyjść z kryzysu energetycznego i wyciągnąć z niego wnioski na przyszłość: dostawcy i operatorzy muszą zadbać o sprawność operacyjną, regulatorzy powinni koncentrować wysiłki na odpowiedniej legislacji i koordynacji działań, a klienci - czyli my wszyscy, powinniśmy nauczyć się racjonalnie gospodarować energią i oszczędzać - to jest to co powinno nam wejść w krew na dłużej z szacunku dla naszej planety i dóbr naturalnych, których zasoby się kurczą.

Niedawno ruszyła kampania Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych „Liczy się ciepło”, którego członkiem jest Fortum. Przypominamy w niej jak ważne jest mądre wykorzystywanie ciepła w naszych domach. W naszej własnej kampanii „7 praktycznie ciepłych zasad na chłodne dni” wskazujemy naszym klientom, gdzie w naszych domach mamy największe straty ciepła i jak je usunąć, by efektywnie wykorzystywać nasze źródła ogrzewania.

Uważam za szalenie istotne to, że zaczęliśmy na poważnie mówić o oszczędzaniu energii, bo najczystsza energia to ta której nie wyprodukujemy i nie zużyjemy. To również rzutuje na nasze rachunki. To bardzo ważne, żebyśmy w tak trudnej sytuacji jak dziś mieli je pod kontrolą i mądrze nimi zarządzali chroniąc nasz domowy budżet.

Kryzysowe momenty to czas na podejmowanie działań niwelujących trudności. W sytuacji, w której brakuje paliw i ich ceny są bardzo wysokie, dodatkowego znaczenia nabiera transformacja, z którą nie możemy już dłużej zwlekać.

Paweł Orlof: to koniec roku 2021 był najtrudniejszy pod względem zaopatrzenia w węgiel

Paweł Orlof wśród wydarzeń, które miały największy wpływ na sytuację firm ciepłowniczych w Polsce w 2022 roku wymienia m.in. "permanentny brak węgla dla ciepłownictwa w sezonie ciepłowniczym 2021-2022".

- Skupiamy się na braku surowców w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, ale prawda jest taka, że to koniec roku 2021 był najtrudniejszy pod względem zaopatrzenia w węgiel. W przypadku 2022 roku firmy ciepłownicze już od marca gromadziły surowce - wskazuje Paweł Orlof.

Paweł Orlof na liście wydarzeń, które miały największy wpływ na sytuację firm ciepłowniczych w Polsce w 2022 roku umieścił też wybuch wojny w Ukrainie i związane z nią konsekwencje, czyli "brak węgla i drastyczny wzrost cen gazu, praw do emisji CO2. Brak biomasy i drastyczny wzrost cen biomasy. Bardzo duży wzrost kosztów zmiennych produkcji ciepła".

- Z tym wiąże się brak regulacji w zakresie akceptacji przez URE cen ciepła w tak zmiennych i ekstremalnych warunkach. Taryfa ustalana na 12 miesięcy, a ceny wzrastały skokowo od lutego 2022 r. To oznaczało pokrywanie kosztów przez firmy ciepłownicze, czego efektem było notowanie strat - stwierdził Paweł Orlof.

Marcin Staniszewski, Tauron Ciepło: największy wpływ na ciepłownictwo - nie tylko w Polsce, ale też w Europie - miała wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie

- Największy wpływ na ciepłownictwo - nie tylko w Polsce, ale też w Europie - miała wojna wywołana przez Rosję na Ukrainie. Poskutkowało to wzrostem cen paliw, w tym węgla. Ale ważnym wydarzeniem był także dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w porównaniu z latami ubiegłymi do poziomu 400 zł za tonę.

Jest to szczególnie kłopotliwe dla małych ciepłowni miejskich pozbawionych możliwości wykorzystania kogeneracji. Wspominana już wojna wpłynęła na wzrost cen materiałów i usług, które przekładają się na wzrost kosztów remontów i inwestycji.