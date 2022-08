Prezydent Bydgoszczy chce regulacji chroniących odbiorców ciepła przed podwyżkami

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie regulacji, dzięki którym mieszkańcy korzystający z ciepła z miejskiej sieci nie będą ponosić wyższych kosztów z powodu możliwego podniesienia opłat w taryfach państwowych spółek.

W Bydgoszczy za dostawę ciepła odpowiada Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Z miejskiej spółki ogrzewanie dostarczane jest do 200 tys. bydgoszczan, co stanowi około 65 proc. wszystkich gospodarstw domowych. KPEC aż 85 proc ciepła dostarczanego do mieszkańców kupuje z Oddziału Elektrociepłowni w Bydgoszczy, którego właścicielem jest państwowa spółka PGE Energia Ciepła.

Bruski podkreślił, że zgodnie z zapowiedziami Urzędu Regulacji Energetyki i wszelkimi prognozami, mieszkańców Bydgoszczy również dotkną podwyżki.

Prezydent Bydgoszczy postuluje "wprowadzenie regulacji, na podstawie których również obywatele korzystający w sezonie grzewczym z ciepła z miejskiej sieci, nie będą ponosić zapowiadanych wyższych kosztów spowodowanych możliwym podniesieniem opłat w taryfach państwowych spółek".

"Efektywnym działaniem będzie objęcie miejskich przedsiębiorstw energetycznych, czyli w przypadku Bydgoszczy spółki KPEC, rządową ochroną finansową, dzięki której, nawet po podniesieniu taryf, mieszkańcy użytkujący ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej nie będą płacić więcej, niż chociażby podczas ostatniego sezonu Grzewczego" - zaproponował prezydent miasta.