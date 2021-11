Prezydent Francji zapowiada budowę reaktorów jądrowych typu EPR

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział we wtorek w telewizyjnym orędziu do narodu budowę nowych reaktorów jądrowych typu EPR w najbliższych latach, by "inwestować w produkcję energii bezemisyjnej” i zrealizować zobowiązania podjęte podczas szczytu COP26.

Po ogłoszeniu w połowie października inwestycji rzędu miliarda euro w małe modułowe reaktory jądrowe (SMR) Macron poinformował, że nowe reaktory EPR również będą budowane we Francji.

"Pierwszy raz od dziesięcioleci wznowimy budowę reaktorów jądrowych w naszym kraju" - zadeklarował prezydent.

"Jeśli chcemy płacić za naszą energię po rozsądnych stawkach, musimy ją nadal oszczędzać i inwestować w produkcję energii bezemisyjnej" - podkreślił szef państwa.

Macron potwierdził również, że podjął decyzję o zagwarantowaniu neutralności emisyjnej Francji do 2050 roku przy zagwarantowaniu dostaw energii elektrycznej dla kraju.

"Te inwestycje pozwolą nam wywiązać się z naszych zobowiązań podjętych podczas konferencji COP26 w Glasgow"- dodał.

Dwa tygodnie wcześniej operator sieci elektroenergetycznej RTE opublikował raport, w którym zalecano budowę reaktorów typu EPR w celu zapewnienia transformacji energetycznej kraju.