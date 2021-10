Prezydent Macron stawia w kampanii prezydenckiej na atom

Prezydent Emmanuel Macron stawia w kampanii prezydenckiej na atom – pisze we wtorek dziennik „Le Figaro”, wskazując, że prezydent Francji ogłosi budowę sześciu nowych reaktorów EPR i przed końcem roku wznawia debatę na temat miksu energetycznego kraju.

Przed wyborami prezydenckimi we Francji w kwietniu 2022 r. "trwa bitwa o atom w kraju" - podkreśla francuski dziennik.



Po ogłoszeniu w zeszłym tygodniu inwestycji o wartości 1 mld euro w małe reaktory jądrowe (SMR), Macron szuka odpowiedniego momentu na ogłoszenie budowy sześciu nowych reaktorów EPR w kraju.



Nagły wzrost cen paliw przywraca atomowi wyraźną przewagę, którą Francja od czasów generała de Gaulle'a uczyniła priorytetem energetycznym - zauważa gazeta.



- W obecnym stanie dostępnych rozwiązań energetyka jądrowa pozostaje obiecującą drogą, aby móc nadal liczyć na niezawodną, bezemisyjną i tanią energię - uważa szef państwa.



Podczas gdy Niemcy postawiły wszystko na gaz, aby dokonać ekologicznej transformacji, rosnące ceny zrujnowały ich strategię. Co umacnia pozycję francuską - zauważa gazeta.



- Kryzys energetyczny pokazuje, że słusznie wybraliśmy atom dla naszej ekologicznej transformacji. Francuzi są teraz mniej niechętni wobec atomu" - "Le Figaro" cytuje doradców prezydenta.



Macron chce umieścić energię jądrową w centrum debaty wyborczej i osiągnąć miks energetyczny energii jądrowej i odnawialnej w proporcji 50-50 do 2035 r. - podsumowuje dziennik.