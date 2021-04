Prezydent na szczycie klimatycznym o działaniach Polski

Polska partycypuje w ambitnych dążeniach UE, która jako pierwsza światowa gospodarka, przyjęła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. i zwiększyła cel redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc. - oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas szczytu klimatycznego.

Trwa międzynarodowy szczyt klimatyczny. Z powodu epidemii koronawirusa wydarzenie odbywa się w formie wirtualnej. Wśród przywódców 40 krajów jest także prezydent Polski Andrzej Duda.

Dynamika nadana przez Polskę podczas COP24 przyczyniła się do tego, że Unia Europejska, jako pierwsza światowa gospodarka, przyjęła cel neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz zwiększyła cel redukcji emisji do roku 2030 do co najmniej 55 procent - powiedział prezydent.

W Polsce w ciągu najbliższych dwóch dekad, zamierzamy zbudować nowy, zeroemisyjny system energetyczny dzięki czemu udział węgla zmniejszy się z obecnych 70 do nawet 11 procent w 2040 roku - zaznaczył.

Prezydent Duda podkreślił, zabierając głos w debacie podczas szczytu klimatycznego, którego gospodarzem jest prezydent USA Joe Biden, że Polska odgrywa aktywną rolę w globalnej polityce klimatycznej.

Polska partycypuje w dążeniach UE w zakresie ochrony klimatu

Przypomniał, że w trakcie COP24 w Katowicach w 2018 r., uzgodniono "pod przewodnictwem Polski "Katowice Rulebook", jak również Śląską Deklarację Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji". "Umożliwiło to wdrożenie Porozumienia paryskiego oraz podniesienie znaczenia wymiaru ludzkiego w duchu zasady, że nikt nie może być pozostawiony samotnie" - powiedział prezydent.

"Polska partycypuje w tych ambitnych dążeniach" - oświadczył polski przywódca.



Jak dodał, wiele państw poszło tym samym śladem. "W szczególności gratuluję panu prezydentowi Bidenowi powrotu Stanów Zjednoczonych do Porozumienia paryskiego oraz zwiększenia ambicji w zakresie redukcji emisji CO2 do 2030 roku" - oświadczył polski prezydent.



Andrzej Duda podkreślił, że "klimat jest przedmiotem wyjątkowej troski państw Inicjatywy Trójmorza".

Polska zmniejszy udział węgla w systemie energetycznym

"Samymi deklaracjami politycznymi rzeczywistości nie zmienimy. Dlatego w Polsce w ciągu najbliższych dwóch dekad, zamierzamy zbudować nowy, zeroemisyjny system energetyczny dzięki czemu udział węgla zmniejszy się z obecnych 70 do nawet 11 procent w 2040 roku" - oświadczył polski przywódca podczas szczytu światowych przywódców zwołanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.



Jak podkreślił, "to nie tylko odpowiedź na uzgodnienia wewnątrz Unii Europejskiej, ale przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania młodego pokolenia Polaków. Zaznaczył, że w tym tygodniu spotkał się z Młodzieżową Radą Klimatyczna, która zrzesza młodych przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce walczących o ochronę środowiska naturalnego i klimatu.

Zrównoważony miks energetyczny

Prezydent podkreśli równieżł, że "Polska będzie budować zrównoważony i niskoemisyjny miks energetyczny w oparciu o energetykę jądrową oraz odnawialną, a także gaz".