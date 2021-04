Prezydent: Polska partycypuje w dążeniach do neutralności klimatycznej i redukcji emisji

Polska partycypuje w ambitnych dążeniach UE, która jako pierwsza światowa gospodarka, przyjęła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. i zwiększyła cel redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc. - oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas szczytu klimatycznego.

Prezydent Duda podkreślił, zabierając głos w debacie podczas szczytu klimatycznego, którego gospodarzem jest prezydent USA Joe Biden, że Polska odgrywa aktywną rolę w globalnej polityce klimatycznej.