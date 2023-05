Prezydent USA zapowiada plan radykalnej dekarbonizacji energetyki

Amerykańska administracja przedstawiła plan cięcia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora energetycznego. To dotychczas jedna z najbardziej ambitnych propozycji dekarbonizacji amerykańskiej gospodarki.

Propozycja ma nałożyć limity na amerykańskie elektrownie, które określą, jak dużo CO2 wolno im emitować w trakcie ich pracy. Elektrownie węglowe i gazowe są w USA odpowiedzialne za aż ¼ wszystkich emisji. Limity mają zmusić branżę do inwestycji miliardów dolarów w nową infrastrukturę energetyczną albo doprowadzić do zamknięcia tej tradycyjnej.

Aktywiści klimatyczni i naukowcy od dawna przekonywali, że takie kroki są kluczowe dla ograniczenia globalnego ocieplenia. Tymczasem stany, które produkują paliwa kopalne przekonują, że rząd zbyt ingeruje w ich niezależność i zagroziły paraliżem amerykańskiej sieci elektrycznej.

Propozycja amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska zakłada, że przedstawiony przez nią plan zredukuje emisje dwutlenku węgla z elektrowni gazowych i węglowych o 617 milionów ton między 2028 a 2042 rokiem, co stanowi równowartość rocznych emisji 137 milionów samochodów osobowych.

Ponadto wprowadza ona standardy, które mają skłonić firmy energetyczne do instalacji urządzeń do wychwytywania dwutlenku węgla, które mogą wysysać CO2 z komina elektrowni, zanim dotrze on do atmosfery, lub wykorzystywać wodór o bardzo niskiej emisji jako paliwo.

- Propozycja agencji opiera się na sprawdzonych, łatwo dostępnych technologiach ograniczających emisje CO2 z wykorzystaniem trendów już dominujących w sektorze energetycznym, aby zmierzać w kierunku czystszej przyszłości – oświadczył szef Agencji Ochrony Środowiska Michael Regan.

Jej dokładne szczegóły mają zostać ogłoszone w czwartek.