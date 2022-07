Problemy najnowszego bloku węglowego w kraju

Najnowszy blok Taurona w Elektrowni Jaworzno ma problemy z paliwem. Konsekwencja tego są jego przestoje. Warta ponad 6 miliardów złotych inwestycja została oddana do użytku pod koniec 2020 roku.

W wewnętrznej korespondencji jednej ze spółek zależnych Rafako - budowniczego bloku w Jaworznie - do której dotarł Business Insider Polska, można przeczytać że: problemy z podażą węgla dotyczą większości bloków energetycznych w Polsce.

Także należący do Tauronu nowy blok w Elektrowni Jaworzno o mocy 910 MW ma problemy z dostępnością i jakością węgla - napisano w korespondencji. W efekcie w instalacji spalany jest węgiel złej jakości, co prowadziło w ostatnim czasie do "szeregu nieplanowych odstawień urządzeń i ich awarii".

Jak przyznaje Tauron, faktycznie dostawy węgla do elektrowni są chwilowo ograniczone. Zarazem firma zaznacza, że paliwo jest odpowiedniej jakości.

Za dostawy surowca do Elektrowni Jaworzno odpowiedzialne są głównie własne kopalnie Taurona. Te jednak jakoby nie wywiązują się ze zobowiązań.

Obecna sytuacja na krajowym rynku węgla jest ciężka. Ze względu na embargo na paliwo z Rosji surowca brakuje. Być może sytuację poprawi import węgla. W polskich portach czeka na rozładunek szereg masowców z paliwem. Jednak to wciąż zbyt mało.