Producenci energii na specjalnych prawach. Będzie im łatwiej

Wiceminister Janusz Kowalski ze swoimi pomysłami na energetykę prosumencką na terenach wiejskich jest gościem najnowszego odcinka „Rządowej ławy”.

- W ciągu najbliższych dni pokażemy projekt ustawy dotyczącej spółdzielni energetycznych – deklaruje wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Te podmioty mają zyskać specjalne możliwości.

Pełnomocnik Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich zapowiada także rozwój biogazowni, ale też długo wyczekiwane wsparcie dla agrofotowoltaiki.

Wiceminister jest pewny, że słoma może zastąpić węgiel. Dlatego pracuje nad programem, który przekieruje pieniądze do polskich rolników, by „nie wydawać ich na import węgla kamiennego z Wenezueli, Kolumbii czy Indonezji”.

W „Rządowej ławie” wiceminister Kowalski zapowiada publikacje projektu ustawy dotyczącej spółdzielni energetycznych. Celem nowych przepisów jest ułatwienie tworzenia takich podmiotów zakładających współpracę między rolnikami, samorządami a firmami działającymi na danym obszarze.

Jak podkreśla wiceszef resortu rolnictwa, który koordynuje kwestie związane z energetyką, nowa regulacja ma zwiększyć liczbę spółdzielni energetycznych w Polsce. Na razie w całym kraju powstały dwie.

Kiedy rolnik zostanie prosumentem? Będą zachęty

- Będą to przede wszystkim ułatwienia dotyczące podłączeń do sieci i bilansowania. Chcę doprowadzić do tego, aby samorządom opłacało się wchodzić w spółdzielnie energetyczne. Tu chodzi przede wszystkim o przepisy dotyczące zakupu energii elektrycznej – mówi Janusz Kowalski.

Zobacz całą rozmowę z wiceministrem rolnictwa nt. energetyki prosumenckiej na terenach wiejskich.

Na jakich zasadach ma odbywać się przyłączanie spółdzielni energetycznej do sieci i dlaczego to właśnie dla nich zarezerwowana będzie specjalna ścieżka?

- Jeżeli źródło będzie się bilansowało i zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła dla społeczności lokalnej, to chcę, by w przepisach ustawy było jasno napisane, jaki będzie termin przyłączenia takiej instalacji. Teraz stosowany jest termin „niezwłocznie”, co w praktyce oznacza wielomiesięczne oczekiwanie. Nowe prawo będzie w sposób transparentny określało taki termin, by zachęcić lokalne podmioty do organizowania się i tworzenia w ten sposób własnej niezależności energetycznej. Trwają ostatnie ustalenia z Ministerstwem Klimatu i Środowiska – wyjaśnia wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Własne agrosurowce energetyczne mają zastąpić importowany węgiel i gaz

Rządowy pełnomocnik zapowiada też wsparcie dla biogazowni, które niedawno udało się wykreślić z puli podmiotów sektora energetycznego objętych podatkiem od nadmiarowych zysków.

Za kilka tygodni, według deklaracji Kowalskiego, ma być gotowy projekt ustawy, która podniesie rentowność prowadzenia tego typu instalacji.

- To świetna alternatywa dla importowanego gazu – przekonuje Kowalski.

Dużo więcej uwagi resort rolnictwa zamierza poświęcić wykorzystaniu biomasy w ciepłownictwie.

- Należy sobie zadać pytanie, czy warto wydawać pieniądze na import węgla kamiennego z Wenezueli, Kolumbii czy Indonezji, czy lepiej, by zostały one w polskiej gospodarce u rolników indywidualnych. Kaloryczność energetyczna słomy jest na poziomie 14 MJ, a przecież kaloryczność węgla kamiennego stosowanego w ciepłownictwie to ok. 22 MJ. Półtorej tony słomy może – w dobrych warunkach - zastąpić tonę węgla – argumentuje wiceminister.

Co więcej - rządowy pełnomocnik jest przekonany, że to „rozwiązanie na tu i teraz”.

- Biomasę agro można także wykorzystać we współspalaniu z węglem kamiennym. W ogrzewnictwie indywidualnym pellet czy brykiet ze słomy może zastępować importowany węgiel. W ciągu 2-3 lat jesteśmy w stanie przestawić dużą część powiatowego, lokalnego ciepłownictwa na biomasę – mówi.

Biomasa drzewna na celowniku unijnym. Co na to resort?

Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego kilka tygodni temu zaproponowała, aby uznać bioenergię wykorzystującą pierwotną biomasę drzewną za niezrównoważoną, a więc już nieodnawialną.

Wpisuje się to w długoterminową strategię UE, która zakłada całkowite wyeliminowanie surowców i substancji, które trzeba spalać, by wytworzyć energię. Zasadne wydaje się w tym kontekście pytanie, czy inwestycje w takie paliwo nie stają się obecnie finansowo ryzykowne.

- Jestem w kontakcie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z wiceministrem Edwardem Siarką. Rozmawiamy o tym, żeby zabezpieczyć wykorzystanie biomasy leśnej. Tu nie chodzi o wycinanie drzew na potrzeby energetyczne, a o wykorzystanie odpadów powstałych w przemyśle drzewnym – tłumaczy wiceminister rolnictwa.

Zielone światło dla agrofotowoltaiki, ale dla wiatraków na lądzie już nie

Sektor rolniczy czeka na legislacyjne rozwiązania, które wesprą szersze wykorzystanie agrofotowoltaiki na terenach wiejskich. Agrofotowoltaika daje możliwość szerszej synergii ekonomicznej i gospodarczej oraz połączenia produkcji żywności i prądu - montując fotowoltaikę (półprzezroczyste panele) nad uprawami, chroni się je przed suszą. Potrzebne jest doprecyzowanie przepisów, które umożliwią budowanie takich instalacji na terenach rolniczych.

- Agrofotowoltaika jest ciekawym rozwiązaniem. Ten temat analizujemy również w kontekście systemów wsparcia. Jest to dobre rozwiązanie, bo pozwala efektywnie prowadzić produkcję rolniczą i korzystać ze świetnego nasłonecznienia do produkcji energii elektrycznej – przekonuje Kowalski.

Ustawa liberalizująca przepisy regulujące budowanie nowych farm wiatrowych na lądzie tkwi od miesięcy w sejmowej zamrażarce. W niedawno udzielonym wywiadzie dla WNP.PL Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska, zapowiedziała, że wkrótce ponownie ruszą prace nad jej nowelizacją.

Jak będzie głosował Janusz Kowalski?

- Tu mamy rozbieżne spojrzenie – będę głosował przeciw. Ustawa 10H nie rozwiązuje żadnego problemu, a tworzy tylko nowe. Inwestowanie w niestabilne źródła wiatrowe na lądzie powoduje problemy dla systemu elektroenergetycznego – podsumowuje wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.