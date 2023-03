Producent fotowoltaiki osiągnął rekordowe przychody ze sprzedaży

Zajmująca się produkcją na potrzeby rynku fotowoltaiki technologiczna spółka ML System przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za rok 2022.

Spółka nieprzerwanie rozwija portfolio produktów w oparciu o silne kompetencje B+R. Ma już 16 patentów, a sześć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.

Grupa ML System zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi wypracowała w 2022 r. 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 49 proc. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39,3 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji) wzrósł rok do roku o 49,8 proc., do 36,5 mln zł.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy zarządu na 7 marca 2023 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Rekordowe przychody ze sprzedaży, zysk brutto i EBiTDA

- Konsekwentnie realizujemy założenia strategii, osiągając coraz wyższe przychody ze sprzedaży, a 2022 r. był pod tym względem rekordowy. Historycznie wysokie wartości osiągnęliśmy także na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA. Ambitne cele strategiczne realizujemy pomimo wymagającego otoczenia zewnętrznego. Zarówno branża fotowoltaiczna, jak i budowlana odnotowują aktualnie spadki, co jest konsekwencją opóźnienia w uruchomieniu środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz konfliktu na Ukrainie, którego następstwem jest m.in. zmniejszona dostępność komponentów, a dalej wzrost cen materiałów i ich logistyki. Od początku działalności pracujemy nad niezależnością w pełnym łańcuchu dostaw oraz własnymi technologiami, np. nanotechnologią kwantową, ogniwami tandemowymi lub wielozłączowymi, dlatego uważamy, że w szerszym horyzoncie czasowym aktualne ograniczenia przełożą się na wzrost ekspozycji naszych rozwiązań na rynku - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.