Producent gier chce z przytupem wejść w energetykę

Firma Punk Pirates rozpoczyna działalność jako wytwórca prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii.

Spółka Punk Pirates poinformowała w komunikacie, że przyjęła dwa modele biznesowe dla swojej działalności w energetyce.

Pierwszy z nich zakłada nabycie gotowych, działających projektów fotowoltaicznych a następnie zwiększenie ich efektywności poprzez wykorzystanie dodatkowych źródeł energii typu wiatr, woda, magazyny energii, jak również przy wykorzystaniu urządzeń zwiększających produkcję energii.

Drugi model zakłada nabycie projektów w fazie RTB „Ready to build” lub wcześniejszej - greenfield lub brownfield - celem modyfikacji i dokończenia ich już w przez spółkę.

Oba przyjęte modele zakładają długofalową produkcję energii elektrycznej i sprzedaż jej klientom końcowym w ramach wieloletnich umów PPA (Power Purchase Agreement).

Ambitne cele i przychody na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych rocznie

„Spółka rozpoczęła przegląd rynku i zidentyfikowała potencjalne projekty fotowoltaiczne do przejęcia, na różnych etapach ich rozwoju. Łączna moc tych projektów przekracza 1.8 GWp. Spółka planuje zrealizować w latach 2023-2025 projekty o łącznej mocy ok. 150 MWp. Przy średniej, rocznej produkcji 1,1 GWh z 1 MWp mocy przekłada się to łącznie około 165 GWh wyprodukowanej energii. Przy założeniu średniej ceny prądu na poziomie 400 zł za 1 MWh - roczne przychody oscylowałyby w okolicach 66 mln PLN” - podało Punk Pirates.

Finansowanie projektów realizowane ma być ze środków własnych firmy, jak również poprzez wykorzystanie kapitału dłużnego, w tym obligacji konwertowanych na akcje.

Do wybranych projektów podjęte zostaną próby pozyskania dotacji i preferencyjnych kredytów - instrumentów dostępnych od drugiego kwartału 2023 r.

Kupowanie gotowców, ale też realizacja inwestycji od podstaw

Spółka zakłada również możliwość realizacji wspólnych projektów w ramach spółek celowych z zewnętrznymi, strategicznymi partnerami branżowymi.

„W pierwszym i drugim kwartale 2023 roku zawarte zostaną pierwsze umowy zarówno z podmiotami sprzedającymi projekty fotowoltaiczne, generalnymi wykonawcami farm PV, jak również z podmiotami i indywidualnymi inwestorami współfinansującymi realizację projektów. Spółka będzie informować o zawarciu kluczowych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie raportów bieżących” - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo zarząd spółki informuje, że jest w trakcie rejestracji zmiany nazwy firmy z PunkPirates SA na Raen SA oraz zmiany przedmiotu działalności.

PunkPirates (dawniej IQ Partners) to notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w warszawie studio do tworzenia gier VR. Dotychczas zajmowało się produkcją, publikacją i marketingiem wydawanych tytułów.