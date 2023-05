Produkcja energii w Polsce jest większa od potrzeb

Sprzyjające warunki pogodowe powodują, że Polska produkuje więcej prądu, niż go potrzebuje. Brak efektywnych możliwości magazynowania nadwyżek skutkuje tym, że nadmiar energii musimy eksportować po niekoniecznie opłacalnych stawkach.

Jak informuje Business Insider, mimo wygaszenia 26 proc. mocy energetyki konwencjonalnej, okazuje się, że prądu w Polsce produkuje się za dużo i trzeba szukać chętnych na jego odbiór poza granicami kraju. Spowodowane jest to przez małą elastyczność systemu przy wynikach odnawialnych źródeł energii (OZE), które wygenerowały ostatnio rekordowe ilości prądu. Ratunkiem dla efektywnego wykorzystania nadwyżek prądu mogą być magazyny energii i produkcja wodoru.

Rekordowa produkcja prądu z odnawialnych źródeł

Prawie 26 proc. energetyki konwencjonalnej obecnie nie pracuje, a i tak polski system energetyczny produkuje za dużo energii elektrycznej.

A to wszystko z powodu sprzyjających warunków pogodowych dla zielonej energetyki. Dnia 10 maja odnawialne źródła energii dały aż 45 proc. energii elektrycznej w polskim systemie. To historyczny rekord - 26,4 proc. tego dnia wyprodukowały wiatraki, a 16,1 proc. - fotowoltaika. Po raz pierwszy w historii OZE dały łącznie ponad 200 GWh prądu w ciągu jednego dnia. Jak wynika z danych Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych, z wiatru powstało 119,5 GWh, a ze słońca 72,9 GWh. Jeden z historycznie najmniejszych był natomiast udział energetyki węglowej, która dała tego dnia zaledwie 47,4 proc. prądu.

Powyższe powoduje, że energii w systemie jest za dużo i trzeba szukać chętnych do jej odbioru za granicami kraju lub wygaszać moce. Z danych PSE wynika, że w dniach 10-11 maja wyeksportowaliśmy łącznie 106 GWh, głównie do Czech, Słowacji i Niemiec. Eksport kierowaliśmy też na Ukrainę (7 GWh). Problem w tym, że zagraniczni odbiorcy nie płacili za to dużych pieniędzy.

Produkujemy więcej, niż potrzebujemy, kluczem efektywny sposób magazynowania energii

Polska gospodarka spowalnia, więc potrzebuje mniej energii elektrycznej. Nie jesteśmy w stanie tej energii składować. W takich okolicznościach wychodzi na to, że oddawanie do użytku kolejnych zielonych mocy mija się z celem. Takie sytuacje występować będą na przełomie grudnia i stycznia, gdy mocno wieje, oraz od maja do czerwca, gdy dobrze świeci, a temperatury nie są zbyt wysokie. Być może będziemy w stanie konsumować nadwyżki, gdy gospodarka powróci na ścieżkę wzrostu i tym samym zwiększy się zapotrzebowanie na prąd.

Rozwiązaniem byłyby także magazyny służące do przechowywania nadwyżek energii. Nadwyżki te w przyszłości mogą być też źródłem produkcji wodoru. Okazuje się, że przychody ze sprzedaży magazynów energii wzrosły aż dwunastokrotnie rok do roku (z 1,4 mln zł w 2022 r. do 16,5 mln zł w 2023 r.), co pokazuje, że coś w tym temacie drgnęło. Nadzieje dają także prace nad stało-tlenkową elektrolizą wodoru.