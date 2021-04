Produkcja przemysłowa w Polsce rośnie. Jesteśmy w unijnej czołówce

Możliwość przetrwania

Z kolei na problem braku pracowników ze względu na kwarantannę, chorobę lub urlopy opiekuńcze szczególnie zwracają uwagę największe przedsiębiorstwa budowlane (55,5 proc. wskazań).Zdaniem GUS oceny możliwości przetrwania w przypadku utrzymywania się aktualnych ograniczeń są zróżnicowane."Na podkreślenie zasługuje największy spadek, w porównaniu z poprzednim miesiącem, odsetka ankietowanych wskazujących na możliwość przetrwania do 3 miesięcy, jaki wystąpił w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się produkcją artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (spadek 10,6 p. proc.)" - zaznacza GUS.Najwyraźniejszy wzrost podmiotów deklarujących przetrwanie powyżej 6 miesięcy wystąpił wśród tych zajmujących się robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 12,0 p. proc.), a najbardziej wyrazisty spadek da się zauważyć w przypadku jednostek handlowych z branży tekstylia, odzież, obuwie (spadek o 10,6 p. proc.).Z wyliczeń GUS wynika, że obserwuje się generalnie niewielką obniżkę odsetka pracowników wykonujących pracę zdalną i zbliżone formy pracy.Sytuacja taka występuje szczególnie w przypadku jednostek handlowych z branży pojazdy samochodowe (spadek o 4,6 p.proc.), a także w sekcjach informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (w obu przypadkach - minus 3,7 p. proc.).Wyraźny wzrost odsetka pracowników wykonujących pracę zdalną i zbliżone formy pracy pojawił się w przypadku jednostek handlowych w branży tekstylia, odzież, obuwie (wzrost o 15,4 p. proc.).Oceny zmiany zatrudnienia pozostają zbliżone w relacji do poprzedniego miesiąca. Na tym tle pozytywnie wyróżniają się przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących do 9 osób, które nie przewidują zmiany poziomu zatrudnienia w marcu 2021 r. (przy wskazywanym możliwym ograniczeniu zatrudnienia w lutym br. o 4,6 proc.) oraz jednostki handlowe w branży tekstylia, odzież, obuwie (ograniczenie zatrudnienia mniejsze o 3,5 p. proc.).Najwyraźniejsze pogorszenie sytuacji wystąpiło w przypadku podmiotów z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, gdzie prognozuje się większe ograniczenie zatrudnienia niż przed miesiącem (o 2,4 p. proc.).W ocenie GUS nieco skromniejszy spadek zamówień od klientów, w porównaniu z poprzednim miesiącem, rzuca się w oczy w większości prezentowanych obszarów gospodarki. Najbardziej zauważalne jest to w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (poprawa o 7,1 p. proc.).