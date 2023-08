Produkcja w elektrowniach atomowych może zostać ograniczona

Francuski koncern energetyczny przekazał w komunikacie, że w najbliższy weekend może zmniejszyć produkcję w dwóch elektrowniach atomowych zlokalizowanych wzdłuż Rodanu z powodu braku odpowiedniej ilości wody do chłodzenia reaktorów.

Electricite de France (EDF) przekazała w komunikacie, że rozważa od najbliższego weekendu ograniczenie produkcji energii elektrycznej w dwóch elektrowniach jądrowych. Dotyczyć to może elektrowni Bugey w departamencie Ain i Tricastin w departamencie Drome.

Elektrownia Bugey dysponuje czterema reaktorami o mocy 900 Megawatów każdy, z których przynajmniej dwa mogą zostać wyłączone. W Tricastain zamontowane są także cztery reaktory o mocy 915 megawatów. Dwie elektrownie odpowiadają łącznie za produkcję około 10,5 procent energii elektrycznej ze źródeł jądrowych.

Obok problemów z brakiem wody do chłodzenia dodatkowym problemem jest konieczność jej schłodzenia przed ponownym zrzutem do rzeki. Przy bardzo wysokich temperaturach, które w najbliższych dniach przekraczać będą w dzień 35 stopni C, nie ma możliwości odprowadzenia do naturalnego środowiska odpowiednio zimnej wody.

Ze względu na wzrost zużycia energii elektrycznej w okresie wakacyjnym praca elektrowni atomowych ma szczególne znaczenie dla całego krajowego bilansu energetycznego we Francji. Utrata kilku tysięcy megawatów mocy może skutkować koniecznością posiłkowania się importem, głównie z Belgii i Niemiec.