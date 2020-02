Produkcja w ST3 zostanie wznowiona. Są zapewnienia ministra

Produkcja w ST3 Offshore zostanie wznowiona, a pracownicy firmy mogą czuć się bezpieczni - zapewnił we wtorek (4 lutego) minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. W styczniu spółka zgłosiła wniosek o upadłość.

"Trwają intensywne prace również w ministerstwie nad przygotowaniem rozwiązania w tym zakresie" - podkreślił na wtorkowej konferencji Gróbarczyk, odnosząc się do trudnej sytuacji firmy ST3 Offshore ze Szczecina.

W styczniu br. zarząd ST3 Offshore zadecydował o złożeniu do sądu wniosków o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenie upadłości. Firma produkuje stalowe fundamenty morskich farm wiatrowych. Pracuje w niej ok. 300 osób.

"Wszystkich pragnę zapewnić, że ta produkcja w ST3 zostanie wznowiona, chociaż prawdopodobnie w innej formie. Przygotowujemy rozwiązanie, które kompleksowo zabezpieczy funkcjonowanie zakładu" - dodał minister.

Szef resortu gospodarki morskiej pytany przez dziennikarzy o to, czy zatem pracownicy spółki mogą się czuć bezpiecznie odpowiedział: "oczywiście, że tak".

Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas informował niedawno, że na 25 lutego br. sąd wyznaczył termin rozprawy ws. wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego ST3 Offshore.

ST3 Offshore to joint-venture dwóch partnerów: Mars FIZ i ST3 Holding GmbH. Mars jest funduszem państwowym, który ma 80 proc. udziałów ST3 Offshore. Udziały w firmie przejął w 2017 roku. ST3 Holding GmbH to spółka należąca do monachijskiej Grupy VTC.