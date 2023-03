Produkcję piwa w tych browarach napędza energia z nowej farmy wiatrowej RWE

Grupa RWE uruchomiła farmę wiatrową Lech Nowy Staw III, która dostarcza energię elektryczną dla browarów Kompanii Piwowarskiej: Dojlidy Browar Białystok, Lech Browary Wielkopolski i Tyskich Browarów Książęcych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Od 2021 r. 100 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną browarów należących do Kompanii Piwowarskiej jest pokrywane energią pochodzącą z wiatru dostarczaną przez RWE.

Browary Kompanii Piwowarskiej do 2030 r. mają się stać neutralne klimatycznie.

Polska jest jednym z głównych rynków energii odnawialnej RWE w Europie. Firma posiada w Polsce lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 470 MW. Trwa realizacja projektu Żnin (48 MW).

O energetyce wiatrowej będziemy rozmawiać w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

Nowo uruchomiona farma wiatrowa Lech Nowy Staw III, położona w pobliżu Nowego Stawu, ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska, należąca do RWE i zarządzana przez tę spółkę, składa się z trzech turbin o łącznej mocy 12 MW i zaspokaja 54 proc. zapotrzebowania Kompanii Piwowarskiej na energię elektryczną niezbędną do warzenia piw w Dojlidy Browar Białystok, Lech Browary Wielkopolski i Tyskich Browarach Książęcych.

Pozostałe 46 proc. jest dostarczane przez już istniejące farmy wiatrowe w Nowym Stawie.

Browary napędzane energią w 100 proc. pochodzącą z farm wiatrowych

Od 2021 r. 100 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną browarów należących do Kompanii Piwowarskiej jest pokrywane energią pochodzącą z wiatru dostarczaną przez RWE.

- Zasilanie browarów Kompanii Piwowarskiej energią wiatrową pozwoliło znacząco zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Dzięki umowie z RWE obniżyliśmy emisję CO2 z naszych browarów o 66 proc. w porównaniu do roku 2019. To stanowi milowy krok w realizacji naszych celów środowiskowych określonych w strategii Lepsza Przyszłość 2030, zakładającej osiągnięcie neutralności węglowej naszych browarów do końca bieżącej dekady - mówi Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Polska jest jednym z głównych rynków energii odnawialnej RWE w Europie. Firma posiada w Polsce lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 470 MW. Trwa realizacja projektu Żnin (48 MW).

Ponadto RWE dywersyfikuje swój portfel odnawialnych źródeł energii w Polsce, inwestując w projekty farm fotowoltaicznych i wzmacnia działalność poprzez pozyskanie w 2022 r. projektów solarnych o mocy 3 GW.

Inwestycje w energetykę odnawialną o wartości 50 miliardów euro

– Dzięki tej inwestycji wspieramy polski przemysł i polskie firmy w transformacji energetycznej w kierunku zielonych źródeł energii. Oddanie do użytku farmy wiatrowej Lech Nowy Staw III świadczy nie tylko o dobrej współpracy obu podmiotów realizujących projekt, ale również o dynamicznym rozwoju energetyki wiatrowej wykorzystywanej w polskim przemyśle - mówi Wojciech Borkowski, odpowiedzialny za realizację projektów w RWE Renewables Poland.

Instalacja ukończona na początku 2023 r. została zbudowana w ramach umowy typu PPA, zawartej w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską a RWE. Prąd z nowych turbin wiatrowych Lech Nowy Staw III jest dostarczany od lutego 2023 r.

Kompania Piwowarska posiada ok. 33 proc. udziału wolumenowego w polskim rynku piwa. Grupa zatrudnia ponad 2600 osób.

RWE zamierza do 2030 r. zwiększyć swoją moc wytwórczą w ramach zielonych źródeł energii do 50 gigawatów w skali globalnej. W tym dziesięcioleciu RWE przeznaczy na ten cel ponad 50 miliardów euro brutto. Portfolio firmy opiera się na energii wiatrowej (morskiej i lądowej), słonecznej, wodorowej, akumulatorach, biomasie i gazie.

RWE zatrudnia około 19 tys. osób na całym świecie i stawia sobie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r.