Produkują więcej energii z atomu

Z komunikatu opublikowanego przez państwową francuską spółkę energetyczną EDF wynika, że udało się przełamać złą passę i produkcja prądu z atomu zaczęła rosnąć. W tym roku w sezonie jesienno-zimowym możliwy będzie eksport energii do Niemiec i Szwajcarii.

Dzięki zakończeniu napraw w elektrowniach atomowych, związanych z tak zwaną korozją napięciową w awaryjnych systemach chłodzenia wody, udało się EDF przygotować do pracy większość bloków jądrowych na okres wakacyjnego zwiększenia poboru energii. Dodatkowo skrócono o kilka dni średni czas trwania przeglądów technicznych.

Poza tym tylko w przypadku trzech elektrowni zlokalizowanych wzdłuż Rodanu i Garonny konieczne było ograniczenie poboru wody z rzek.

Jak podała spółka w komunikacie prasowym, w sierpniu 2023 roku produkcja energii z bloków jądrowych wyniosła 33,9 terawatogodziny i była o 5,8 terawatogodzin większa niż w analogicznym miesiącu przed rokiem.

Skumulowana produkcja od stycznia do końca sierpnia 2023 przekroczyła 206 terawatogodzin i była wyższa w ujęciu rok do roku o 15,1 terawatogodziny. Założony cel produkcyjny na cały roku to 300-350 terawatogodzin energii wobec 279 terawatogodzin wyprodukowanych w 2022 roku.

W sierpniu produkcja w hydroelektrowniach wyniosła 2,5 terawatogodziny, co oznacza wzrost o 32 procent w stosunku do roku minionego. Od początku tego roku dostarczona do odbiorców energia z turbin wodnych wyniosła 24,5 terawatogodziny, co oznacza wzrost o ponad 5 procent.

Dzięki odbudowie potencjału jądrowego możliwe będzie zwiększenie eksportu francuskiej energii do Niemiec i Szwajcarii. W końcu minionego roku Francja była per saldo importerem energii, ponieważ nie była w stanie zapewnić dostaw z własnych źródeł.