Prof. Zbigniew Karaczun ocenia pomył stworzenia ministerstwa klimatu

Jeśli efektem powołania nowego resortu (ds. klimatu - red.) będzie przyspieszenie prac nad odejściem Polski od spalania węgla i innych paliw nieodnawialnych w energetyce oraz wzmocnienie nacisku na pozostałe resorty odpowiedzialne za gospodarkę, aby zapewniły one neutralność klimatyczną Polski, to efekt podziału (Ministerstwa Środowiska - red.) będzie pozytywny. Czy tak będzie przekonamy się niebawem - już 13 grudnia 2019 roku Rada Europejska głosować będzie nad przyjęciem celu neutralności klimatycznej UE do 2050 roku - komentuje prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej

Zdaniem prof. Zbigniew Karaczuna decyzji o wydzieleniu z Ministerstwa Środowiska zagadnień klimatycznych i przekazaniu ich do nowo tworzonego resortu ds. klimatu nie można ocenić jednoznacznie.

W jego ocenie, z jednej strony spowoduje to znaczące osłabienie i tak już politycznie marginalizowanego resortu środowiska, ale z drugiej strony pomysł na nowy resort niesie nadzieję, że polscy politycy zrozumieli zagrożenia związane z globalnym ociepleniem.



Wśród zadań, jakie stoją przed przyszłym szefem resortu ds. klimatu, prof. Karaczun na pierwszym miejscu wymienia doprowadzenie do odejścia Polski od wykorzystania węgla.