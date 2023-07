Prognozy cen gazu i energii nie są optymistyczne. Tanio już było

Przedpandemiczne ceny energii już się nie pojawią. Powód? Inflacja. - Nowe technologie, także odnawialne, są droższe, niż prognozowano. W średnim terminie także ceny gazu ustabilizują się na poziomie wyższym niż przed pandemią - mówi Maciej Kowalski, prezes Enefit.

Enefit, część estońskiej państwowej grupy energetycznej Eesti Energia, widzi zmianę podejścia klientów na rynku energii do kontraktów w obliczu ryzyk cenowych.

Prezes Enefitu prognozuje, że poziomów cen energii elektrycznej, w których zejdziemy poniżej 300 zł za MWh, w dłuższym okresie raczej nie należy oczekiwać.

Niskim cenom gazu sprzyja to, że zimy prawie teraz nie było, więc nie było bardzo dużego zapotrzebowania na gaz. Mamy zmianę w łańcuchach dostaw, pojawiają się znaczące wolumeny na rynku LNG np. w Niemczech.

Państwowy estoński koncern Eesti Energia to jeden z największych producentów energii elektrycznej w państwach bałtyckich. W Polsce działa na rynku energii i gazu pod marką Enefit.

- Jest duże zainteresowanie podpisywaniem umów na zakup energii w kontraktach rocznych, w dominującej części są to kontrakty na cały rok 2024, niektórzy kupują energię na dwa lata, ale otrzymujemy również zapytania nawet o zakup energii na okres trzech lat. Trend dokonywania zakupu na rok czy dwa jest widoczniejszy na rynku gazu, pojawiają się nawet momenty, że sprzedajemy więcej gazu niż energii. Jest to podyktowane obawami, że przyszłoroczna zima również może być trudna - mówi Maciej Kowalski, prezes firmy Enefit.

Kontrakty terminowe oparte na różnych mechanizmach

Jak tłumaczy, ceny w kontraktach są odbiciem aktualnych cen na TGE, do których dolicza się koszty bilansowania i obsługi w wysokości kilkudziesięciu czy ok. 100 zł za MWh.

Ceny w zawieranych kontraktach są oparte na różnych mechanizmach, mogą to być np. kontrakty ze stałą ceną, w oparciu o ceny spotowe czy też kontrakty kwartalne.

- W porównaniu do lat ubiegłych zdecydowanie spadło zainteresowanie produktami ze stałą ceną, co wynika z tego, że klienci rozkładają sobie ryzyko związane z cenami w dłuższym okresie - wskazuje Maciej Kowalski.

W sierpniu i wrześniu 2022 r. doszło do gwałtownych wzrostów cen energii i gazu. Wtedy, jak ktoś opierał swoje zakupy na bieżących cenach giełdowych, miał spore kłopoty. Takich zdarzeń wciąż boją się odbiorcy.

- Klienci boją się takich wahań cen, dlatego chcąc zabezpieczyć się przed tym ryzykiem, budują swoje portfele z kilku instrumentów, licząc na to, że będą mogli optymalizować swoje pozycje w ciągu roku, w zależności od tego, jaka będzie sytuacja na rynku - informuje Maciej Kowalski.

Zaznacza, że z takich mechanizmów korzystają odbiorcy dobrze zaznajomieni z rynkiem i raczej duzi, o rocznym zużyciu powyżej 10 czy kilkunastu GWh. To są klienci, którzy świadomie dokonują kontraktacji na tego typu produktach.

Tanio już było? Ceny energii i gazu będą rosły?

Od wrześniowych szczytów ceny energii i gazu znacząco spadły. Jest pytanie, jak ceny będą się zachowywać w bliskiej przyszłości.

- Ceny przedpandemiczne już się nie pojawią, np. z powodów inflacyjnych. Nowe technologie, także odnawialne, są trochę droższe, niż prognozowano. Koszty wytworzenia turbin wiatrowych rosną, inflacja podnosi wielkość nakładów inwestycyjnych, a do tego rośnie także koszt kapitału, więc nowe źródła odnawialne nie będą już tak tanie, jak się wydawało jeszcze niedawno. Śmiem twierdzić, że poziomów cen energii, w których zejdziemy poniżej 300 zł za MWh, w dłuższym okresie raczej nie należy oczekiwać. Nie mówię o chwilowych wahaniach czy wręcz o cenach ujemnych, ale poziom 200 zł za MWh odchodzi w zapomnienie, należy się raczej spodziewać cen w przedziale 300-400 zł za MWh - prognozuje Maciej Kowalski.

Z kolei ceny gazu są obecnie niższe, niż były w chwili napaści Rosji na Ukrainę.

- Niskim cenom gazu sprzyja to, że zimy prawie teraz nie było, więc nie było bardzo dużego zapotrzebowania na gaz, a co za tym idzie - magazyny gazu są w dużej mierze zapełnione. Historycznie magazyny gazu chyba nigdy wiosną nie były tak pełne, jak w 2023 r. Mamy zmianę w łańcuchach dostaw, pojawiają się znaczące wolumeny na rynku LNG np. w Niemczech - tłumaczy Maciej Kowalski.

Podkreśla, że co do zasady transport rurociągowy, kontynentalny, jest tańszy niż LNG, więc musi się wytworzyć na światowym rynku nadpodaż LNG, żeby mógł on być tańszy niż gaz dostarczany rurociągami.

- To, co się teraz dzieje na giełdach gazu, jest chwilowym wahnięciem po nietypowym okresie zimowym, w średnim terminie ceny gazu ustabilizują się na poziomie wyższym niż przed pandemią - ocenia Maciej Kowalski.