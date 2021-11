Prognozy dla fotowoltaiki w górę. Rozwój sieci trzeba wymusić prawnie

Nie możemy być w sytuacji, w której nie mamy krajowego planu rozwoju sieci niskiego i średniego napięcia, i zarazem "dodajemy gazu" poprzez dotacje dla prosumentów. Nie można wspierać i rozwijać OZE bez jednoczesnego zabezpieczenia możliwości bezpiecznego funkcjonowania sieci – mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Kontraktowane ceny energii na przyszły i kolejne lata pokazują, że taniej to już było. Przewiduje się, że szybciej będzie się rozwijał fotowoltaiczny rynek prosumenta biznesowego i w 2022 osiągnie poziom 0,4-0,5 GW. Do tego dojdzie, jak szacujemy, około 1,5 GW nowych instalacji PV w segmencie farm fotowoltaicznych.– W sumie szacujemy, że w 2022 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wzrośnie o około 3 GW i na koniec 2022 roku osiągnie poziom 9-10 GW. Zważywszy, że rynek PV rozwija się szybciej niż przewidywaliśmy wiosną, podnosimy naszą prognozę rozwoju tego rynku na 2025. Na początku bieżącego roku ocenialiśmy, że w 2025 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wzrośnie do 15 GW. Teraz oceniamy, że w 2025 sięgnie około 17,5 GW.Ponadto zakładamy, że nawet jeśli segment prosumentów indywidualnych wyhamuje po zmianie sposobu rozliczeń, a przez ograniczenia sieciowe utrudniony będzie dynamiczny rozwój farm PV do 1 MW, to rynki dużych farm fotowoltaicznych, którym paradoksalnie łatwiej jest uzyskiwać korzystne warunki przyłączenia do sieci i segment prosumentów biznesowych, którym najłatwiej o przyłączenie, będą się dalej dynamicznie rozwijały. W 2030 roku moc fotowoltaiki w Polsce sięgnie 27-28 GW.– Polityka energetyczna Polski do 2040 roku to obecnie niewiarygodny dokument. W dużej mierze nieaktualny był już w momencie przyjęcia przez rząd, co stało się na początku 2021 roku. Oceniam, że do tego dokumentu nikt szczególnie nie przywiązuje wagi, ale jeśli jednak coś on kreuje, to zachowania spółek Skarbu Państwa i wobec tego w jakimś stopniu już blokuje lub może blokować rozwój sieci dystrybucyjnych na potrzeby OZE.Jeśli w polityce energetycznej państwa rozwój energetyki rozproszonej jest ograniczany, to operatorzy sieci dystrybucyjnej, pozostający pod pośrednią kontrolą państwa, mają pretekst, żeby rozwijać sieci wolniej niż wymagają tego obecne trendy rozwoju OZE. Obserwuję, że firmy sieciowe w Polsce są najbardziej zaangażowane w przebudowę architektury sieci najwyższych napięć. Może to wynikać z rządowych planów rozwoju scentralizowanej morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej.To wszystko powoduje, że operatorzy sieci w Polsce w zbyt małym stopniu uwzględniają w swoich planach olbrzymią dynamikę rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej i to, co się faktycznie dzieje na poziomie generacji rozproszonej wymagającej przyłączania do sieci niskiego i średniego napięcia.Jeśli polityka energetyczna nie zostanie szybko zmieniona i nie zostaną podniesione cele dotyczące rozwoju OZE, to problemy z rozwojem sieci będą narastać. Próby rozwiązania problemu jedynie przez odmowy przyłączenia OZE do większych źródeł i spowolnienie tempa rozwoju prosumeryzmu bez inwestycji w sieci i bez tworzenia rynku energii będą miały negatywne skutki po stronie gospodarki (brak zabezpieczeń przed niekończącym się wzrostem cen energii) i po stronie państwa (brak realizacji celów OZE i dodatkowe koszty po stronie podatnika).– Moim zdaniem po to, żeby pokonać problemy z przyłączaniem OZE do sieci dystrybucyjnych, trzeba dodatkowo zrobić dwie rzeczy, które powinny być pochodną zmian w prawie energetycznym.Należy nałożyć na operatorów obowiązek oceny zdolności przyłączeniowych energetyki odnawialnej, słonecznej i wiatrowej na poziomie sieci średnich i niskich napięć w dłuższej perspektywie. Ostatnie takie studium według mojej wiedzy robił świętej pamięci profesor Roman Janiczek w 2002 roku w PSE.Nie możemy być w takiej sytuacji, że nie mamy krajowego planu rozwoju sieci niskiego i średniego napięcia, i zarazem dodajemy gazu na przykład poprzez dotacje dla prosumentów. Nie można wspierać i rozwijać OZE bez jednoczesnego zabezpieczenia możliwości bezpiecznego funkcjonowania sieci.Po drugie – i to też powinien być twardy obowiązek prawny – operatorzy, mając ocenę zdolności przyłączeniowych i przesyłowych, powinni przygotowywać plany inwestycyjne, z konkretną informacją, gdzie sieci będą rozwijane. Takie plany powinny zawierać informacje o wzroście z roku na rok mocy przyłączeniowych dla najtańszych źródeł zeroemisyjnych.Założenie, że sam rynek wszystko załatwi lub że rozwiążemy problem pojedynczymi decyzjami na etapie wydawania warunków przyłączenia w odpowiedzi na wnioski, w dłuższej perspektywie nie może zakończyć się powodzeniem. W dobie rewolucji na rynku technologii energetycznych i zaostrzania polityki klimatycznej odpowiedź na pytanie, co powinno być pierwsze – rozwój sieci czy gotowe projekty OZE i energetyka rozproszona – jest prosta; sieci nie mogą być przypiętą do centralnej elektrowni kulą u nogi dla transformacji energetycznej.– W energetyce mamy już od roku wprowadzone do naszej kultury pojęcie porozumienia sektorowego na rzecz OZE, ale w przypadku dystrybucji energii elektrycznej wyglądałoby dziwnie, że państwo umawia się de facto ze swoimi spółkami, które są w dodatku w pełni regulowane.Tak czy inaczej moim zdaniem w przypadku dystrybucji umowa sektorowa byłaby działaniem niewystarczającym do przyśpieszenia rozwoju sieci. Moim zdaniem konieczna jest zmiana prawa energetycznego i wymuszenie na OSD dostosowanie się do unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.OSD są koniecznym, konserwatywnym, ale racjonalnym elementem w systemie i jeżeli wymuszenia będą uzasadnione (a są), transparentne dla całego rynku i sprawiedliwie rozłożone, to zostaną zaakcentowane i wykonane.