Program Czyste Powietrze to porażka? Te statystyki zatrważają. Smog dalej będzie nas dusił

Mieszkańcy Warszawy wykorzystali niewiele ponad 1 proc. ze środków w programie likwidacji „kopciuchów” poinformował warszawski radny PiS Ryszard Lasocki. To porażka programu - dodał. Dotychczas po roku od ogłoszenia programu Czyste Powietrze w skali kraju wpłynęło ok. 90 tys. wniosków. Według założeń program ma w ciągu 10 lat doprowadzić do wymiany starych i nieefektywnych kotłów w trzech milionach budynków. Aktywiści antysmogowi podkreślają natomiast, że choć Czyste Powietrze jest słuszne w swoich założeniach, to zostało fatalnie wykonane i jest bardzo źle wdrażane.

Warszawiacy w pierwszym półroczu skorzystali łącznie z 44 tys. zł dotacji na zmianę pieców na węgiel lub drewno na ogrzewanie bardziej przyjazne środowisku.

W ocenie radnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Lasockiego to porażka programu likwidacji tzw. kopciuchów, czyli palenisk na paliwo stałe.

Dobry program został zaprzepaszczony, bo zamiast działania na rzecz miasta, wszystkie siły zostały skierowane na kampanię wyborczą - powiedział radny.

Smog bez zmian