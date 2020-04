Program Czyste Powietrze wkracza w nową fazę

Dla przyspieszenia realizacji Programu oraz efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów.

ZBP i NFOŚiGW zobowiązały się do szczegółowego ustalenia tych kwestii do końca najbliższego miesiąca.Celem tych prac jest przygotowanie procedur obsługi przez banki wniosku beneficjenta o dotację przeznaczonego na częściową spłatę kapitału kredytu. Wniosku, który został dostosowany do specyfiki obrotu bankowego i który będzie składany za pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o kredyt umożliwiając dofinansowanie w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.Strony uzgodniły współpracę nad określeniem wymogów funkcjonalnych platformy obsługi programu Czyste Powietrze, uwzględniając potrzebę digitalizacji i komunikacji stron biorących udział w procesie finansowania, co znacznie uprości proces obsługi wniosków i jednocześnie powinno pozwolić na zwiększenie dostępności finansowania.Program „Czyste powietrze" skierowany jest na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.Program oferuje dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.W Polsce mamy ponad 5,5 mln domów jednorodzinnych. Przynajmniej 70 proc. tych nieruchomości wymaga inwestycji w termomodernizację i wymianę przestarzałych źródeł ciepła, tak aby z jednej strony ograniczyć emisję szkodliwych substancji do powietrza, a z drugiej poprawić efektywność energetyczną tych domów i zmniejszyć ich zapotrzebowanie na energię cieplną.