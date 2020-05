Program dla energetyki z harmonogramem zapotrzebowania na węgiel

Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawi niebawem program restrukturyzacji sektora energetycznego, którego częścią będzie harmonogram zapotrzebowania krajowej energetyki na węgiel – zapowiedział w piątek szef resortu aktywów, wicepremier Jacek Sasin.

Prognozowana wielkość zapotrzebowania na węgiel będzie kluczową informacją dla sektora górniczego. Podczas piątkowej konferencji prasowej w kopalni Budryk w Ornontowicach (Śląskie) Sasin ocenił, że obecnie jest za wcześnie by odpowiedzieć na pytanie, czy obecna nadpodaż krajowego węgla będzie oznaczać konieczność likwidacji niektórych kopalń.

"Jednocześnie z programem restrukturyzacji górnictwa mamy niezwykle już zaawansowane prace nad programem jeśli chodzi o restrukturyzację energetyki, sektora energetycznego (…). Jesteśmy już bardzo blisko nie tylko przyjęcia, ale również zaprezentowania pewnego modelu, który chcemy wprowadzać w życie" - poinformował Sasin.

"Komponentem tego programu będzie również to, co było oczekiwane i bardzo mocno podnoszone przez przedstawicieli strony społecznej (…) - żebyśmy pokazali pewien harmonogram zapotrzebowania na surowiec węglowy przez energetykę" - dodał wicepremier.

Intencją resortu - jak mówił - jest, by nie dochodziło do znanej z przeszłości sytuacji braku korelacji pomiędzy ilością wydobywanego węgla a zapotrzebowaniem energetyki na ten surowiec.

"W pewnym okresie powodowało to niedobór węgla w energetyce i konieczność importu tego surowca, a w ostatnim czasie z kolei nadprodukcję, czego widocznym dowodem są hałdy zalegającego węgla. Chcemy tę sytuację zdecydowanie uporządkować. To jest cel, który postawiłem przed sobą i przed swoim resortem - żebyśmy w bardzo planowy sposób to wydobycie prowadzili, w uzależnieniu od potrzeb" - zadeklarował szef resortu aktywów państwowych.

Zapowiedział, że taki program będzie niebawem zaprezentowany. "To są sprawy niezwykle poważne i będziemy chcieli je w poważny sposób zaprezentować w momencie, kiedy będziemy na to gotowi" - wskazał.