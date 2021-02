Program "Mój prąd" po nowemu. Skorzystać mogą firmy

Trwają prace nad przygotowaniem nowej edycji programu "Mój prąd". - Z nowego programu powinni skorzystać także, oprócz klientów indywidualnych, także spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorstwa. Wsparcie powinno być na poziomie co najmniej 25-30 proc. wartości inwestycji - mówi Marcin Pieczora, prezes Sunday Polska.

Wparcie dla przedsiębiorstw

Znaczenie firm fotowoltaicznych

Przygotowania do nowego programu trwają

Wiele się mówi o rozwiązaniach dla klientów indywidualnych, ale warto pamiętać także o wsparciu dla spółdzielni mieszkaniowych.Rok temu w Wielkopolsce przeprowadzono pilotaż programu “Słoneczne dachy”. Był on skierowany do spółdzielni i budynków wielorodzinnych. Podmioty te mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczek na zakup i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW.Podobny program testowano także we Wrocławiu, a NFOŚiGW prowadzi podobno prace nad dwoma innymi pilotażami, które mają wystartować jeszcze w pierwszej połowie tego roku i obejmować inwestycje w fotowoltaikę.Wsparcie w zakresie programów rozwoju OZE powinno objąć także przedsiębiorców.W styczniu 2021 r. wprowadzona została opłata mocowa, która - zgodnie z wyliczeniami Sunday Polska - zwiększy wydatki energetyczne w organizacjach nawet do 20 proc. To duży motywator dla właścicieli firm, by zainteresować się energetyką.- Dotacje, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców, z pewnością pomogłyby w zwiększeniu tego zainteresowania. Oszczędności w wydatkach na energię pozwoliłyby na optymalizację i utrzymanie kosztów produkcji czy usług na stałym poziomie. Nadwyżki firmy mogłyby zainwestować w rozwój biznesu, np. cyfryzację. Dodatkowo zapewniłyby sobie bezpieczeństwo energetyczne - przekonuje Marcin Pieczora.Jego zdaniem przedsiębiorcy powinni otrzymać także korzyści podatkowe - analogiczne do tych, z których korzystają klienci indywidualni, czyli np. jednorazową amortyzację instalacji fotowoltaicznej.Poza samymi programami dofinansowań, na rozwój energetyki słonecznej wpływ ma także coraz większa podaż firm montujących instalacje i ich profesjonalizacja: kompleksowa obsługa, instalacje „pod klucz”, stale poszerzana oferta z produktami światowych producentów, posiadających międzynarodowe certyfikaty.- Firmy oferują produkty bardzo zbliżone do siebie, dlatego przewaga będzie widoczna właśnie w obsłudze klienta: działaniach dodatkowych i posprzedażowych. Konieczne jest zapewnienie kompleksowej oferty, rozszerzanie portfolio usług, także w ramach serwisu, np. dostęp do monitoringu pracy instalacji czy wyjątkowo korzystne warunki gwarancyjne - prognozuje Marcin Pieczora.To również zachęta do zainwestowania w OZE: fotowoltaikę czy też coraz bardziej popularne pompy ciepła. Inwestorzy potrzebują zaufanych partnerów, którzy będą dla nich wsparciem przez lata – to również daje im poczucie bezpieczeństwa i zachęca do podjęcia działań.NFOŚiGW i resort klimatu prowadzą już prace nad kontynuacją programu "Mój Prąd". Rozpoczęcie kolejnego, trzeciego już naboru, możliwe jest jeszcze w pierwszym półroczu 2021 r.- Myślę, że w pierwszej połowie roku, będzie szansa na uruchomienie naboru - powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, podczas konferencji EEC Trends.W nowej edycji znajdzie się prawdopodobnie wsparcie na takie inwestycje jak przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, systemy do zarządzania energią w domu, rozwiązania z zakresu magazynowania ciepła lub chłodu oraz lokalne magazyny energii.