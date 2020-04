Program NFOŚiGW: 300 mln zł na odwierty geotermalne

Od 15 kwietnia do 30 września 2020 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie czekał na wnioski od jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych dotacjami na realizację projektów geotermalnych. Nowy program przyczyni się do rozwoju geotermalnego potencjału Polski. Do rozdysponowania w pierwszej rundzie jest 150 mln zł (budżet to 300 mln zł).