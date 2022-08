Program rozwoju elektrowni jądrowych jest zagrożony?

- Polski po prostu nie stać na dalsze opóźnianie realizacji programu budowy elektrowni jądrowych, konserwowania obecnej patologicznej sytuacji w energetyce. Nie stać nas, by nie budować tak dużych jak i małych reaktorów jądrowych; szkoda, że część decydentów i część opozycji tego nie rozumie. Jakie decyzje podejmie w obliczu tego wyzwania rząd Zjednoczonej Prawicy i czy wpisze się w ten dotychczasowy kompromitujący klasę polityczną schemat - zobaczymy - pisze w nadesłanym do nas tekście publicystycznym Jerzy Lipka, przewodniczący obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej.

W Programie polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) mogą zostać uwzględnione zarówno duże, jak małe reaktory jądrowe. Jednak rdzeniem Programu pozostają duże reaktory typu PWR - to technologia dobrze poznana i opanowana. A w założeniach PPEJ przyjęto, że w naszym kraju mają pracować technologie sprawdzone i działające gdzie indziej - podkreśla Jerzy Lipka, przewodniczący obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej.

Akcentuje, że niewielka moc małych reaktorów, przy deklarowanych łącznie kilkunastu sztukach przez poszczególne podmioty w naszym kraju, spowodowałaby większe ich znaczenie jedynie w energetyce przemysłowej. A energetyka przemysłowa zasilająca konkretne zakłady pracy stanowi drobną część całej polskiej energetyki.

Czas budowy dużego bloku jądrowego to ok. 6 do 7 lat; Koreańczycy deklarują nawet 5 lat. Czas budowy BWRX-300 - to dwa lata. Ale pierwsze takie reaktory mają się w Polsce pojawić w 2029 lub 2030 roku... - To bardzo optymistyczne założenie - ocenia Jerzy Lipka.

Niespodziewana dymisja - w środku kryzysu energetycznego - pana ministra Piotra Naimskiego wywołała szok, jako że z rządu odszedł człowiek, mający niewątpliwie duże zasługi dla budowy polskiej niezależności energetycznej. Jego dziełem jest na przykład gazociąg Baltic Pipe, który ruszy za około dwa miesiące. Dodajmy: minister niezwykle kompetentny, z ogromnym doświadczeniem.

Oczywiście, rodzi to wiele pytań o przyczyny tak nagłej dymisji udzielonej przez premiera, a założyć należy, że mającej akceptację prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Między mikrusem a gigantem

Jeśli chodzi o spekulacje dziennikarskie, to tu wybijają się na czoło trzy możliwe przyczyny.

Po pierwsze: minister Naimski był antagonistą prezesa Orlenu Daniela Obajtka, jeśli chodzi o fuzję Orlenu z Lotosem. Był jej po prostu przeciwny, wykazując wady takiego rozwiązania. Nie odpowiadało mu także sprzedanie części akcji Lotosu podmiotom zagranicznym, jako że te mogą zostać odsprzedane firmom na rynku po cichu kontrolowanym przez Rosję.

Po drugie: pan minister Piotr Naimski był niejako ojcem polskiego programu budowy dużych reaktorów jądrowych o mocy powyżej 1000 MW. Jesienią miało dojść do wyboru strategicznego partnera dla Polski, jeśli chodzi o technologię jądrową - spośród trzech kandydatów: francuskiego EdF, koreańskiego KHNP czy firmy Westinghouse z USA, wraz z budującą elektrownie firmą Bechtel. Tej ostatniej ofercie dawano zresztą największe szanse na zwycięstwo w tej rywalizacji, ewentualnie w połączeniu i współpracy z koreańskim partnerem.

Tymczasem Daniel Obajtek jako szef Orlenu był to raczej zwolennik okrojenia Polskiego Programu Energetyki Jądrowej wyłącznie do małych reaktorów jądrowych typu BWRX-300 (300 MW) czy też mniejszych od nich New Scale (77 MW). Reaktorami tymi zainteresowane są duże państwowe podmioty jak KGHM, Tauron czy Orlen, ale i prywatne - PAK Zygmunta Solorza wraz z Synthosem Michała Sołowowa.

Myliłby się jednak ktoś, kto uważa, że są to dwie równorzędne, konkurencyjne koncepcje, bo tak nie jest. Ministerstwo Klimatu dało już wcześniej sygnał, że w Programie polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) mogą zostać uwzględnione zarówno duże, jak małe reaktory jądrowe.

Zasadniczo jednak rdzeniem PPEJ pozostają te duże reaktory typu PWR - z uwagi, że to technologia dobrze poznana i opanowana, a po kilka z nich każdego typu już na świecie pracuje. A w założeniach PPEJ przyjęto, że w naszym kraju mają pracować technologie sprawdzone i działające gdzie indziej.

Do takich jak na razie nie należy ani New Scale, ani BWRX-300... To raczej projekty reaktorów, przechodzące obecnie w Kanadzie i USA proces certyfikacji. Ale nikt fizycznie ich jeszcze nie zbudował - w przeciwieństwie do obiektów w technologii AP1000, APR czy EPR.

Jako prototypy zatem BWRX-300 czy New Scale mogłyby mieć jeszcze „choroby wieku dziecięcego” i nie ma gwarancji, że - pomimo uproszczonej konstrukcji - wszystko będzie w nich poprawnie funkcjonować. To zaś oznaczałoby de facto znaczne w ogóle opóźnienie wdrożenia energetyki jądrowej w naszym kraju. Deklarowane zbudowanie takiego reaktora w Polsce to rok 2029, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. W przeciwnym razie może to być dużo później.

Zauważmy też, że niewielka moc tych reaktorów, przy deklarowanych łącznie kilkunastu sztukach przez poszczególne podmioty w naszym kraju, spowodowałaby większe ich znaczenie jedynie w energetyce przemysłowej. Energetyka przemysłowa zasilająca konkretne zakłady pracy stanowi drobną część całej polskiej energetyki.

A zatem w skali całości energetyka jądrowa w dającej się przewidzieć przyszłości nie odgrywałaby większej roli, pozostawiając cały rynek dla innych technologii, węglowych, gazowych oraz różnych typów OZE. Atom występowałby w charakterze raczej symbolicznym.

Wiedział o tym dobrze minister Piotr Naimski i wielokrotnie o tym mówił...

Wiedzą to również przedstawiciele Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu. Polemizowali zatem ze zwolennikami koncepcji ograniczenia w Polsce energetyki jądrowej do małych reaktorów, uważając - i słusznie - że potrzebne są również i te duże do w miarę szybkiej zmiany bardzo niekorzystnego miksu energetycznego Polski, bez którego o żadnym rozwoju gospodarczym nie będzie mowy.

To w zasadzie spór co do tego, czy energetyka jądrowa odegra znaczącą rolę w polskiej transformacji energetycznej czy jedynie nieznaczną, jak chcieliby jej przeciwnicy. Bo jeśli musi już się u nas kiedyś pojawić, przeciw czemu nie ma racjonalnych argumentów, no to chodzi o to, by było jej jak najmniej... I by nie stanowiła konkurencji dla innych technologii, mających dziś większe wsparcie polityczne - o co postarali się lobbyści. Wpływ lobbystów na polski proces decyzyjny to dziś chyba największa patologia w naszym kraju, a dochodzi do tego jeszcze i wpływ obcej agentury rosyjskiej i niemieckiej.

Jest też i trzecia podawana przyczyna dymisji pana ministra Piotra Naimskiego: fakt, że w Polsce może na jesieni zabraknąć węgla dla gospodarstw domowych i małych ciepłowni lokalnych. Węgiel taki jest bowiem sprowadzany głównie z zagranicy, w przeciwieństwie do tego zasilającego duże elektrownie.

To jednakże najmniej prawdopodobny powód, gdyż za braki węgla nie odpowiada Piotr Naimski. Jego dymisja w takiej sytuacji wyglądałaby na typowe szukanie „kozła ofiarnego”.

Można zresztą odwrócić sytuację i zapytać, dlaczego w Polsce przez lata kreowano sztuczne zwiększanie popytu na węgiel, skoro od początku wiadomo było o ograniczeniach w sektorze wydobywczym, a zwłaszcza o jego licznych patologiach i braku opłacalności ekonomicznej... Tymczasem dobudowywano kolejne jednostki węglowe, zwiększające zapotrzebowanie krajowe na ten surowiec.

Które z tych komentarzy są prawdziwe? Może wszystkie, a może żadne - za mało wiemy oficjalnie, co się dzieje za kulisami.

Zestawiając koszty

Najgorszym dla Polski wariantem byłby ten, gdyby zaczęto teraz rewidować założenia PPEJ i ograniczać ją do małych reaktorów. Mniejsze koszty owych małych reaktorów (koszt instalacji 1 kW w BWRX-300 to - według Hitachi-General Electric - ok. 2 tysięcy dol. przy seryjnej produkcji i bez kosztów pozyskania kapitału) nie rekompensują tu w żadnym razie mniejszych korzyści i znacznie mniejszej skali energetyki jądrowej w naszym kraju - w porównaniu z założeniami PPEJ. Choć przykładowo koszt 6 reaktorów APR zaproponowanych Polsce, a budowanych przez koreańskie konsorcjum KHNP to jakieś 40 mld dol., bez kosztów pozyskania kapitału, gdy dla francuskich EPR to 33 mld euro przypadku budowy 4 takich reaktorów, a 48,5 mld EURO - przy 6 sztukach. Te szacunki obowiązują jednak dziś...

Moc elektryczna netto reaktorów koreańskich sięga 1340 MW, gdy francuskich - 1650 MW. Z tego wniosek, że koszt wybudowania 1 kW mocy w reaktorach francuskich stanowi 4898 euro/kW a w koreańskich - 4975 dol./kW.

Jednakże warunek seryjnej produkcji reaktorów SMR dla niskich kosztów oznacza ich instalowanie na dalszym etapie rozwoju. Na etapie początkowym (jak planuje Synthos czy Orlen to rok 2029 lub 2030) koszty zainstalowania 1 kW mocy będą znacznie wyższe, jak można się spodziewać i mogą się okazać absolutnie porównywalne z tymi w dużych reaktorach. Będą to bowiem prawie prototypy.

Ile takich małych reaktorów trzeba byłoby zainstalować jeśli chcielibyśmy wypełnić założenia całego PPEJ? W przypadku BWRX-300 to od 20 do 30, a w przypadku New Scale 78-118 - co najmniej. Firmy deklarują różnie, najwięcej Zygmunt Solorz i Michał Sołowow na terenie PAK - około 4-6 sztuk BWRX-300 (głównie do zasilania własnych zakładów, jedynie nadwyżki energii będą sprzedawane "na zewnątrz").

Czas budowy dużego bloku jądrowego to (gdy nie jest to prototyp jak w Olkuioto) ok. 6 do 7 lat, a Koreańczycy deklarują nawet 5 lat. I sytuacja w budowanej przez nich elektrowni Barakah w ZEA pokazuje, że to realne. Czas budowy BWRX-300 - to dwa lata.

Osobiście, jako zwolennik energetyki jądrowej otworzę szampana, gdy firmy zrealizują kiedyś choć połowę z deklarowanych celów dotyczących instalacji SMR, a co ważniejsze: pierwsze takie reaktory w Polsce pojawią się w istocie w 2029 lub 2030 roku... Wiem, że to bardzo optymistyczne założenie.

Dodać tu trzeba, że - przykładowo - koszt produkowanej energii w New Scale (77 MW) ma wynieść ok. 65 dol./MWh, a koszt tej energii w BWRX-300 ma być o 30 proc. tańszy niż w elektrowniach gazowych.

Przeważnie koszty produkcji energii w elektrowniach jądrowych wielkoskalowych różnych typów to od 33 do 50 proc. kosztów produkcji w elektrowniach węglowych i 20-25 proc. kosztów w gazowych. Dane te dotyczą zapewne zamortyzowanych elektrowni jądrowych. Koszty pozyskania kapitału natomiast zależą od przyjętego modelu finansowego - i wygląda to bardzo różnie. W Polsce partycypować ma w nim - z tego co wiem - budżet państwa, państwowe banki typu PKO.

Co dalej? - czyli pytanie fundamentalne

Obecna - bez wątpienia bardzo ciężka - sytuacja energetyczna Polski jest nie tylko rezultatem wojny na Ukrainie, ale też "gospodarczym szkodnictwem" uprawianym przez poszczególne rządy w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat. Szkodnictwem w imię doraźnych interesów politycznych, odłożenia na półkę polskiej racji stanu, a prymatu najzwyczajniej "prywaty".

Niech zatem władze Zjednoczonej Prawicy się w końcu zdecydują: czy chcą się wpisywać w tradycję rządzenia naszym krajem w taki sposób jak dotychczas, czy też chcą w istocie dokonać przełomu i z tego zaklętego kręgu wyjść. Dymisja ministra Piotra Naimskiego i opóźnianie wdrożenia w życie programu jądrowego na pewno o tym nie świadczą!

Dysponuje dziś Polska jedynie źródłami wytwórczymi w energetyce albo stabilnymi, ale emisyjnymi, albo nieemisyjnymi, którym brak stabilności i sterowalności - a to rodzi określone duże kłopoty i radykalnie podraża w dzisiejszych czasach przy unijnej polityce klimatycznej i rosnących cenach węgla oraz gazu, koszty energii dla końcowego odbiorcy.

Jest też - wbrew pozorom - Polska silnie zależna od rosyjskich surowców, od którego uwolnienie się byłoby łatwiejsze z silnym sektorem energetyki jądrowej, jak u naszych południowych czy północnych sąsiadów.

Może zależności tej nie widać aż tak bardzo latem, ale zapewne uwidoczni się ona znacznie silniej jesienią i zimą, zwłaszcza, gdyby ta była ostrzejsza niż ostatnia. Polski po prostu nie stać na dalsze opóźnianie realizacji programu budowy elektrowni jądrowych, konserwowania obecnej patologicznej sytuacji w energetyce. Nie stać nas, by nie budować tak dużych jak i małych reaktorów jądrowych; szkoda, że część decydentów i część opozycji tego nie rozumie .

Jakie decyzje podejmie w obliczu tego wyzwania rząd Zjednoczonej Prawicy i czy wpisze się w ten dotychczasowy kompromitujący klasę polityczną schemat - zobaczymy.

Pozostaje uruchomić cały możliwy nacisk społeczny, by decyzje te były właściwe dla naszego kraju, czyli podpisana została umowa z wykonawcą i dostawcą technologii energetyki jądrowej jeszcze w tym roku.

Jerzy Lipka jest absolwentem kierunku energetyka jądrowa na wydziale Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, a także przewodniczącym obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej, stowarzyszenia walczącego o urzeczywistnienie w Polsce programu budowy elektrowni jądrowych.

