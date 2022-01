Program Zielonych: Legalna aborcja i - od 2040 r. - energia tylko z OZE

Zieloni proponują m.in., by administracja zrezygnowała z papieru do 2025 roku, by na opiekę zdrowotną przeznaczać 7,5 proc. PKB, by przestały istnieć kuratoria, by aborcja była legalna, a w 2040 roku energia w Polsce pochodziła tylko z OZE.

Podczas trwającego XV Kongresu Zielonych zaprezentowane zostały elementy Zielonego Planu Odbudowy, który jest programem Zielonych na czas po pandemii, a także najważniejszą propozycją programową tej partii.

Plan składa się z trzech filarów: gospodarka, społeczeństwo, transformacja energetyczna.

W ramach postulatów gospodarczych Zieloni proponują: 3 proc. PKB na badania i rozwój zielonych technologii, utworzenie zielonych stref odnowy gospodarczej, rezygnację administracji publicznej z papieru do 2025 roku i neutralność klimatyczną administracji do 2030 roku, obniżenie "podatku Belki" dla zielonych inwestycji, obniżkę VAT na produkty i usługi zmniejszające emisję, nowy sposób mierzenia PKB, uwzględniający jakość opieki zdrowotnej, długość życia i poziom zanieczyszczeń.

W filarze społecznym Zieloni proponują: 7,5 proc. PKB na opiekę zdrowotną do 2025 roku, zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek na pacjenta o 50 procent do 2050 roku, obowiązkowe szczepienia na Covid, powołanie niezależnego Instytutu Edukacji, który przygotuje program zmian w oświacie, likwidację kuratoriów, zapewnienie darmowej antykoncepcji i legalnej aborcji, zapewnienie dostępności darmowych produktów higieny intymnej, likwidację luki płacowej między mężczyznami a kobietami, wprowadzenie parytetu 50 procent miejsc dla kobiet i mężczyzn w zarządach spółek skarbu państwa i "suwaka" na listach wyborczych.

Z kolei trzeci filar - Transformacja Energetyczna - to przede wszystkim przestawienie polskiego systemu energetycznego na OZE w 2040 roku, w którego ramach będzie 50-55 proc. energii z wiatru, 30 proc. energii ze słońca oraz 15-20 proc. energii z biogazu.

Filar ten obejmuje także obniżenie emisji gazów cieplarnianych o ponad 55 proc. do 2028 roku, wprowadzenie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, wprowadzenie taryf gwarantowanych dla producentów OZE, zapewnienie 100 proc. zwrotu kosztów termomodernizacji i wymiany ogrzewania na niskoemisyjne, utworzenie 500 tys. nowych miejsc pracy w zielonych gałęziach gospodarki.

Finansowanie tego wszystkiego ma pochodzić m.in. z odblokowanych środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy (58,1 mld euro), przeznaczenia 100 proc. wpływów z handlu pozwoleniami na emisję na inwestycje niskoemisyjne, z akceptacji Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji w rejonach węglowych, co umożliwi wypłaty 3,8 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także natychmiastowej realizacji wyroków TSUE, co zatrzyma kary naliczane Polsce.

Posłanka KO i najpoważniejsza kandydatka na nową współprzewodniczącą Zielonych Urszula Zielińska mówiła podczas prezentacji programu, że coraz częściej jesteśmy dziś świadkami przejawów globalnego ocieplenia.

"Jeżeli dopuścimy do ocieplenia ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z temperaturą z XIX wieku to te procesy przyspieszą powyżej granicy, którą jesteśmy w stanie jakkolwiek kontrolować. A przy dzisiejszych emisjach i wzroście tę granicę przekroczymy już w latach 2020-40" - przestrzegała posłanka.