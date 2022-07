Programy to za mało. Joe Biden ogłosi stan kryzysu klimatycznego?

W środę prezydent Joe Biden ogłosił nowe programy, które mają walczyć ze zmianami klimatycznymi, zabrakło jednak ogłoszenia stanu kryzysu klimatycznego, który dałby mu szersze kompetencje wykonawcze do wprowadzenia bardziej radykalnych zmian.

Biden ogłosił 2,3 miliarda dolarów środków na pomoc w ograniczaniu skutków zmian klimatu.

Amerykański prezydent zapowiedział budowę morskich farm wiatrowych o mocy 30 GW w Zatoce Meksykańskiej.

Administracja nie wyklucza ogłoszenia stanu kryzysu klimatycznego, by móc realizować ambitne cele klimatyczne.

W trakcie kampanii wyborczej Joe Biden zapowiadał, że realizacja ambitnych celów klimatycznych będzie jednym z priorytetów jego prezydentury. Do podjęcia pilnych działań ponagla go także własna partia, czyli mający większość w Kongresie Demokraci, jak również działacze na rzecz klimatu.

Biden ma utrudnione zadanie wziąwszy pod uwagę, że senator z Partii Demokratycznej Joe Manchin zablokował inicjatywy legislacyjne w Senacie, mające na celu realizację ambitnych celów klimatycznych, a amerykański Sąd Najwyższy ograniczył kompetencje Agencji Ochrony Środowiska do regulacji emisji gazów cieplarnianych.

Kilka zielonych projektów to za mało, by osiągnąć w 2050 neutralność klimatyczną

Na razie Biden ogłosił kilka programów, które mają wyjść naprzeciw kryzysowi klimatycznemu. Prezydent USA obiecał przeznaczenie 2,3 miliarda dolarów na programy pomagające różnym społecznościom przygotować się na katastrofy, wynikające ze zmian klimatycznych, poprzez projekty niwelujące skutki powodzi i modernizujące budynki, celem przystosowania ich do nowych warunków.

Ponadto środki te mają być przeznaczone na pomoc rodzinom osiągającym niskie dochody ogrzewać lub schładzać swoje domy.

Ponadto prezydent nakazał Departamentowi Zasobów Wewnętrznych budowę morskich farm wiatrowych w Zatoce Meksykańskiej, które będą w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię 3 milionów gospodarstw domowych. Farmy mają mieć łącznie 30 GW mocy zainstalowanej i powstać do 2030 roku.



- Jako że Kongres nie podejmuje działań, jakie powinien… wykorzystam swoje kompetencje wykonawcze by walczyć z kryzysem klimatycznym – powiedział w środę amerykański prezydent.



Biden obiecał, że Stany Zjednoczone zredukują emisję gazów cieplarnianych do końca tej dekady o od 50 do 52 procent, a do 2050 staną się neutralne klimatycznie. Jednak według analiz niezależnej firmy badawczej Rhodium Group bez poważnych zmian legislacyjnych, pozwalających na ambitne działania ten cel będzie niemożliwy do osiągnięcia.

Ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego pomoże w realizacji ambitnych celów

Amerykański prezydent nie jest jednak bezradny wobec oporu politycznego. Może on ogłosić stan kryzysu klimatycznego na mocy Narodowej Ustawy Kryzysowej (National Emergency Act), która da mu możliwość wprowadzenia regulacji i podjęcie działań przez administrację, aby ściąć emisje.