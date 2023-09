Projekt Enei Operator wśród finalistów 7. edycji konkursu International VR Awards

Enea Operator jako jedyna firma z Polski znalazła się wśród finalistów najbardziej prestiżowego, międzynarodowego konkursu branży wirtualnej rzeczywistości. Innowacyjny program szkoleń Enei Operator został zakwalifikowany wśród 12 nominowanych do nagrody w kategorii „Rozwiązanie Roku w Edukacji i Szkoleniach VR”.

Celem konkursu organizowanego przez AIXR (Academy of International Extended Reality) jest nagrodzenie wybitnych osiągnięć z całego świata w zakresie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości. Nominacja w kategorii "Rozwiązanie Roku w Edukacji i Szkoleniach VR (VR Education and Training Solution of the Year)" wyróżnia projekty VR, które umożliwiają immersyjne i efektywne doświadczenie edukacyjne. Finaliści powinni wykazać, w jaki sposób ich rozwiązanie zaspokaja konkretne potrzeby oraz jak skutecznie realizuje rolę edukacyjną w swoim działaniu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 listopada w Rotterdamie.

– Bardzo się cieszę, że innowacyjny projekt VR Enei Operator został dostrzeżony na arenie międzynarodowej. To ogromne wyróżnienie dla naszej firmy, która jako jedyna z naszego kraju, została zakwalifikowana pośród finalistów najbardziej prestiżowego konkursu w branży wirtualnej rzeczywistości – powiedział Marcin Gawroński, prezes Enei Operator.

Nominowany projekt został opracowany przez Biuro Inicjatyw Innowacyjnych przy współudziale jednostek merytorycznych Enei Operator. Szkoleniowy VR zawiera trzydzieści interaktywnych scenariuszy, które zostały stworzone na bazie skanowanych w technologii 3D konkretnych obiektów energetycznych spółki. Szkolenia VR odbywają się na dokładnie odwzorowanych w wirtualnej rzeczywistości 15 tzw. Głównych Punktach Zasilających (GPZ), dziewięciu stacjach średniego napięcia oraz w graficznej wersji ośrodka szkoleniowego prac pod napięciem (PPN) Enei Operator.

Kompleksowo zaimplementowany system edukacyjny zwiększa dostępność szkoleń wśród nowych pracowników i osób bez kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy jako elektromonter. Na każdym etapie szkolenia system pozwala na bieżącą ocenę poprawności wykonywanych działań i podejmowanych decyzji. Taka interaktywność znacząco zwiększa zaangażowanie w proces edukacyjny oraz poszerza wiedzę, szczególnie w kontekście zasad bezpieczeństwa zawodowego.

Projekt VR Enei Operator z czasem ewoluował i został rozszerzony o możliwość szkoleń mobilnych za sprawą innowacyjnego VRBusa. Dzięki temu rozwiązaniu, spółka jest w stanie organizować szkolenia wyjazdowe oraz prezentacje na konferencjach, targach branżowych oraz spotkaniach edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół patronackich zainteresowanych podjęciem pracy w energetyce. Wirtualny spacer po VRBusie jest dostępny tutaj.

Inicjatywa badawczo-rozwojowa Enei Operator, dotycząca wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości do szkolenia pracowników służb technicznych, otrzymała w 2019 r. Diament Top Industry i została wyróżniona w kategorii „Innowacja Roku”, a nagrodę wręczono podczas Gali Top Industry Summit.

Projekt „Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej” realizowany przez Eneę Operator jest współfinansowany ze środków unijnych w kwocie ponad 3 mln zł w ramach Programu Badawczego „Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów” wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość całego projektu przekracza 6,2 mln zł.

Celem AIXR jest napędzanie przyszłości AI i XR – jednoczenie profesjonalistów przy wspieraniu innowacji. AIXR angażuje się w rozwój branży, zapewniając solidną platformę networkingową do wymiany doświadczeń i rozwoju. Wspiera specjalistów i przedsiębiorstwa AI i XR w osiąganiu pełnego potencjału w poszczególnych branżach. AIXR od 2017 roku organizuje International VR Awards. W połączeniu z całorocznymi inicjatywami międzynarodowymi, nagrody w konkursie stanowią centrum uznania i celebracji wybitnych osiągnięć w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości. International VR Awards to wydarzenie non-profit skierowane do branży immersyjnej. Wszystkie przychody trafiają bezpośrednio na rozwój branży XR.