Projekt jądrowy w Pątnowie obejdzie się bez pomocy publicznej. Tak to wygląda na dziś

PGE nie zakłada dziś konieczności pomocy publicznej dla projektu budowy wraz z ZE PAK i koreańskim KHNP elektrowni jądrowej w Pątnowie - poinformował w środę prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

PGE i ZE PAK oczekują obecnie na zgodę Prezesa UOKiK na utworzenie spółki celowej, która będzie brać udział w budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie.

Ze wstępnych analiz wynika, że w Pątnowie jest perspektywiczne umiejscowienie co najmniej dwóch reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

"Zakładamy, że będzie to projekt czysto biznesowy (...) w formule project finance. Nie zakładamy dzisiaj pomocy publicznej dla tej inwestycji" - powiedział Wojciech Dąbrowski na konferencji wynikowej PGE za 2022 r. Podkreślił jednocześnie, że instytucje finansujące inwestycję będą musiały dostać zabezpieczenie w postaci kontraktu zabezpieczającego odbiór energii elektrycznej z elektrowni, np. w formule PPA.

Zainteresowanie instytucji finansowych już jest

"Naszym zdaniem w takiej formule to powinno dać się zrealizować. Mamy duże zainteresowanie światowych instytucji finansowych, w tym koreańskich" - mówił prezes PGE, dodając, że spółka potencjalnie może wziąć udział w kontrakcie zabezpieczającym odbiór energii.

Jak dodał Dąbrowski, dzisiejsze założenia projektu mówią o tym, że w 20 proc. będzie on finansowany ze środków własnych udziałowców, a w 70-80 proc. długiem.

Pod koniec 2022 r. koreański koncern energetyczny KEPCO, należący do niego dostawca i operator elektrowni jądrowych KHNP oraz szereg instytucji finansowych z Korei Płd. podpisali memorandum o współpracy przy finansowaniu zagranicznych projektów jądrowych. Sygnatariuszami dokumentu "Nuclear Power Plant Financing Team Korea" obok Kepco są państwowe Korea Development Bank, Export-Import Bank of Korea i Korea Trade Insurance Corporation, oraz banki komercyjne: Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, Nonghyup Bank i Hana Bank. Celem jest wzmocnienie współpracy w zakresie wspólnego finansowania zagranicznych projektów jądrowych.

Po 50 proc. akcji, decyzje w drodze konsensusu

PGE i ZE PAK oczekują obecnie na zgodę Prezesa UOKiK na utworzenie spółki celowej, która będzie brać udział w budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie. Obie spółki podpisały już wstępną umowę w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa. Mają w nim posiadać po 50 proc. akcji; kluczowe decyzje mają zapadać w drodze konsensusu. Porozumienie zakłada też, że prezesem spółki będzie członek zarządu wskazany przez PGE, natomiast członek rady nadzorczej wskazany przez ZE PAK będzie pełnił funkcję jej przewodniczącego. Firma zostanie formalnie utworzona i wpisana do KRS po otrzymaniu zgody od Prezesa UOKiK.

Jesienią 2022 r. ZE PAK, PGE i KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400. Jednocześnie Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Płd. zawarły porozumienie ws. współpracy i poparcia dla projektu budowy w Pątnowie.

W ocenie PGE i ZE PAK ze wstępnych analiz wynika, że w Pątnowie jest perspektywiczne umiejscowienie co najmniej dwóch reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.