Projekt pierwszej polskiej elektrowni atomowej jest coraz bliżej

Polskie Elektrownie Jądrowe są na zaawansowanym etapie negocjacji umowy z konsorcjum Westinghouse-Bechtel na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, dla której wystąpiły do Polskich Sieci Elektroenergetycznych o wydanie warunków przyłączenia na moc 3750 MW.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) jest, jak poinformował Michał Wierzchowski, dyrektor jej Pionu Rozwoju, na zaawansowanym etapie negocjacji z konsorcjum Westinghouse-Bechtel w sprawie umowy na projektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

- Złożyliśmy wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Oczekujemy na pozytywne rozstrzygnięcie - poinformował również Michał Wierzchowski.

Budowę elektrowni jądrowych w Polsce przewiduje obowiązująca Polityka energetyczna Polski do 2040 (PEP 2040). Ich wdrożenie uwzględnia także scenariusz aktualizacji przedstawiony w czerwcu 2023 r. do konsultacji, ale na tę aktualizację przed wyborami się nie zanosi.

Michał Wierzchowski, dyrektor Pionu Rozwoju Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ), podczas trzeciej edycji konferencji Atom dla Polski zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Klub Energetyczny oraz Instytut Energetyki, poinformował o kolejnych istotnych działaniach związanych z projektem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Ma być umowa na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

- Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie negocjacji z naszymi partnerami - konsorcjum Westinghouse-Bechtel: finalizujemy umowę na projektowanie elektrowni - poinformował Michał Wierzchowski.

Menedżer podał ponadto, że spółka PEJ, która odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, złożyła do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy 3750 MW (ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino).

To moc określona też w uchwale Rady Ministrów z listopada 2022 roku. Przypomnijmy, że rząd stwierdził wówczas w tej uchwale m.in., że „uznaje za niezbędne budowę elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000”, o mocy 1,1 GW.

Przyłączanie elektrowni o dużych mocach niestraszne Polskim Sieciom Elektroenergetycznym

Robert Paprocki, pełnomocnik zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych ds. Integracji Elektrowni Jądrowych z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE), podczas tej samej konferencji wskazał m.in., że jeśli chodzi o przyłączenie do KSE tak dużych mocy, jak zakładana w przypadku pierwszej elektrowni jądrowej, to oczywiście to dosyć duże przedsięwzięcie, ale...

- Trzy gigawaty plus, bo taka jest wielkość pierwszej elektrowni jądrowej, która ma być zbudowana w Polsce, to nie jest nic nadzwyczajnego. Przypomnę, że w Polsce mamy elektrownie węglowe, które mają tego rzędu moc, a nawet większą. Mamy największą elektrownię konwencjonalną w Europie: Bełchatów o mocy ponad 5 GW - stwierdził Robert Paprocki.

Menedżer PSE odniósł się też do kwestii projektu budowy przez PSE linii stałoprądowej północ-południe, która ma służyć do przesyłu energii na tym kierunku, wskazując, że w obszarze, w którym ma być zlokalizowana pierwsza polska elektrownia jądrowa, są również do przyłączenia do KSE morskie farmy wiatrowe.

W sumie chodzi o ogromne moce. O ile trzy reaktory pierwszej elektrowni jądrowej to ponad 3 GW, to w przypadku morskich farm wiatrowych - jak wskazał Robert Paprocki - „mówimy o 11 GW, być może nawet o 18 GW”. Zaznaczył zarazem m.in., że linia prądu stałego północ-południe jest rozważana w obecnym planie rozwoju PSE.

- To horyzont powyżej 10 lat od teraz. Niemniej wydaje się, że nie będziemy w stanie wyprowadzić tych dużych ilości mocy bez linii prądu stałego. Z tego powodu, że gdybyśmy chcieli 14 GW, a może w przyszłości więcej, wyprowadzić liniami tradycyjnymi zmiennoprądowymi, to ich ilość byłaby już uciążliwa dla wszystkich społeczeństw, które po drodze mieszkają - komentował Robert Paprocki.

Aktualizacja polityki energetycznej Polski raczej jeszcze niezbyt szybko

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce przewiduje obowiązująca Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Mowa w niej, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok jądrowy o mocy 1-1,6 GW, kolejne ruszać będą co 2-3 lata; cały program zakłada budowę 6 bloków jądrowych do 2043 r. o łącznej mocy 6-9 GW.

Do programu rozwoju energetyki jądrowej odnosi się też przekazany w czerwcu 2023 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do prekonsultacji, na potrzeby aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej.

W tym dokumencie mowa jest o tym, że moce w energetyce jądrowej (wielkoskalowej i SMR) w 2040 r. przewidywane są na poziomie około 7,8 GW, co stanowi około 6 proc. całkowitej mocy w KSE i że ta generacja jądrowa może w 2040 r. pokryć około 23 proc. popytu na energię elektryczną.

Polityka energetyczna państwa często bywa nazywana drogowskazem dla inwestorów, więc - siłą rzeczy - pada pytanie, kiedy dojdzie do przyjęcia zaktualizowanego dokumentu przez rząd. Wychodzi na to, że nie nastąpi to szybko...

Paweł Pytlarczyk, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, poinformował podczas przywołanej konferencji, że obecnie trwają prace nad PEP 2040 po wskazanych wyżej prekonsultacjach i ogólnie wyjaśnił, jakie są perspektywy przyjęcia aktualizacji PEP 2040 przez rząd.

- Tak naprawdę PEP 2040 jest procedowany razem z KPEiK, a zgodnie z prawem unijnym KPEiK musi być gotowy w połowie przyszłego roku. Niemniej w przypadku PEP chcemy mieć gotową wersję do końca tego roku - podał Paweł Pytlarczyk.