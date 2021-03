Projekt tzw. ustawy odległościowej gotowy

Projekt tzw. ustawy odległościowej jest gotowy, czeka na wpis do wykazu prac rządu, mam nadzieję, że jeszcze w II kwartale 2021 r. trafi do parlamentu - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Kornecka w środę w TVP Info pytana o projekt tzw. ustawy odległościowej, odpowiedział: "Jest gotowy projekt, czeka na wpis do wykazu prac Rady Ministrów".

Wiceminister poinformowała, że projekt, nad który pracowano przez kilka ostatnich miesięcy, był skonsultowany ze środowiskami zainteresowanymi inwestycjami w energetykę wiatrową na lądzie. "Ale także ze wszystkimi uczestniczącymi w tym procesie podmiotami, czyli Urzędem Dozoru Technicznego - bo najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo; Urzędem Regulacji Energetyki - to jest podmiot, który będzie wydawał decyzje koncesyjne i przede wszystkim dopracowaliśmy regulacje dotyczące konsultacji społecznych, żeby ten projekt nie budził takich emocji społecznych, jakie budziły inwestycje w elektrownie wiatrowe na lądzie na początku poprzedniej dekady" - tłumaczyła.

Kornecka zapytana, kiedy projekt mógłby trafić pod obrady Sejmu, stwierdziła: "Plan jest taki, że po przyjęciu przez Radę Ministrów, projekt trafi do konsultacji międzyresortowych i mam nadzieję, że jeszcze w II kwartale 2021 r. projekt trafi do parlamentu".

Pod koniec lutego br. Kornecka mówiła, że w przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zmianach regulacji dotyczących elektrowni wiatrowych będzie utrzymana tzw. zasada 10H.

"Chcielibyśmy, aby projekt został jak najszybciej wpisany do wykazu prac rządu, aby potem został przyjęty przez Radę Ministrów, a do końca pierwszej połowy roku mógłby trafić do Sejmu" - mówiła wówczas Kornecka.

Opracowywane przepisy mają zmienić niektóre regulacje tzw. ustawy odległościowej z 2016 r., która wprowadziła regułę 10H, czyli zakaz stawiania wiatraków w odległości mniejszej od 10-krotniej wysokości turbiny od zabudowań.