Projekt ustawy o dodatku węglowym wraca do komisji, w II czytaniu zgłoszono poprawki

Projekt ustawy o dodatku węglowym wraca do sejmowych komisji. W czasie II czytania w czwartek zgłoszono do niego poprawki. Najdalej idące poprawki opozycji przewidują wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, używających innych niż węgiel paliw.

W związku ze złożeniem poprawek, projekt skierowano do komisji energii, klimatu i aktywów oraz do komisja finansów publicznych.

Projekt zakłada wypłatę 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Poprawki w II czytaniu złożyły kluby PiS, KO, Lewicy, Koalicji Polskiej i koło Polska 2050. Najdalej idące poprawki, złożone przez KO i Lewicę przewidują m.in. wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, używających nie tylko węgla, ale i innych paliw do ogrzewania. Lewica zaproponowała dodatków, by dodatek był wypłacany, gdy w gospodarstwie domowym dochód na osobę jest niższy od średniej krajowej z 2021 r. Koalicja Polska zaproponowała z kolei objęcie innych niż tylko węglowe źródeł ciepła dopłatą w wysokości 6 tys. zł.

Zakładany w projekcie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosi w 2022 r. 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Projekt przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Wiceminister finansów Piotr Patkowski oszacował, że z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w projekcie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Do projektu dopisano artykuły dotyczące procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Według MF proponowane przepisy to wykonanie zaleceń Komisji Europejskiej do innych polskich regulacji, przyjętych przed dwoma miesiącami, a mających implementować europejskie przepisy.