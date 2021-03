Projekty wodorowe. Z innowacyjnymi wnioskami trzeba się pospieszyć

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Ministerstwie Klimatu i Środowiska zaprasza do składania projektów z obszaru technologii i systemów wodorowych, których realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach jednego z mechanizmów Komisji Europejskiej. Aplikacje można składać do 26 marca 2021.

Jaki wodór będzie preferowany w UE?

- Wodór wesprze realizację celów przyjętej niedawno Polityki energetycznej Polski do 2040 r., w szczególności w zakresie wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zależy nam, aby jak najwięcej polskich projektów wodorowych podjęło ten wysiłek i uzyskało status ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania – zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska.O ile końcowa data naboru projektów w konkursie IPCEI Hydrogen jest znana (to wskazany już wcześniej 26 marca 2021 r.), o tyle nie wiadomo jeszcze, jaki będzie budżet programu. Niemniej Jarosław Gowin wyraził przekonanie, że dostępne będą tu duże fundusze.- Sky is the limit - nie ma w tej chwili konkretnych ustaleń budżetowych. Z prostego powodu, bo dopiero trwają negocjacje dotyczące umowy partnerstwa. O całościowej kwocie nikt nie może mówić, bo sprawa jest otwarta. Zdajemy sobie natomiast sprawę z tego, że to projekty o dużej wadze i też poważnych kosztach, idących często w setki milionów złotych Jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie sfinansować co najmniej kilka takich projektów - stwierdził Jarosław Gowin, zapytany o budżet IPCEI Hydrogen.Michał Kurtyka potwierdził, że budżet IPCEI Hydrogen nie jest jeszcze zamknięty i wyjaśniał, na czym objęte nim projekty mają polegać (patrząc z formalnego punktu widzenia).- Programy IPCEI, czyli wspólnego zainteresowania, muszą mobilizować na poziomie UE kilka państw. Trwa jeszcze dyskusja, czy będą to trzy czy cztery państwa. Przedsiębiorcy, przedstawiając swój projekt, muszą brać pod uwagę, że jeśli zostaną wyselekcjonowani na poziomie krajowym, to następnym krokiem będzie uzyskanie partnerstwa właśnie trzech albo czterech krajów UE – mówił Michał Kurtyka.I dodał, że wspomniane projekty - gdy będziemy znać ich zakres, potencjał technologiczny, innowacyjny jak również stronę kosztową - można wyjąć spod rygoru pomocy publicznej w UE. To szczególnie istotna ścieżka dla programów, wymagających znaczących nakładów, których pozyskanie w inny sposób (niż via IPCEI -red.) zabrałoby o wiele więcej czasu.Minister klimatu i środowiska poinformował, że w Brukseli trwają nadal rozmowy dotyczące szczegółów ostatecznych regulacji dotyczących wodoru.- Ta dyskusja cały czas trwa. Na pewno zdefiniuje ona, jakie pochodzenie wodoru będzie w UE preferowane. Ważnym elementem dla nas, rozpoznania możliwości przemysłowych - tego, do czego możemy aspirować - będą projekty, które do 26 marca trafią do nas w ramach programu IPCEI - wskazał Michał Kurtyka.