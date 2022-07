Propaganda zamiast działań. Solidarność krytykuje rząd za sytuację w górnictwie

- Rząd skupia się na propagandzie, a o perspektywach polskiego górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego i energetyki opartej o rodzime nośniki głównie mówi, robi zaś bardzo niewiele - pisze Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność w liście do wicepremiera Jacka Sasina.

Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego jest napięta. W poniedziałek, 11 lipca, kilkudziesięciu związkowców z Polskiej Grupy Górniczej weszło do katowickiej siedziby tej największej węglowej spółki.



Na środę, 13 lipca, zaplanowano rozmowy z zarządem PGG ws. podwyżek płac i inwestycji. W spotkaniu prawdopodobnie weźmie udział pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik.

Związkowcy, także z Solidarności, zarzucają rządowi brak konkretnych działań na rzecz zwiększenia wydobycia węgla i poprawy sytuacji na rynku tego surowca.

- Od dłuższego czasu, a w szczególności od napaści Rosji na Ukrainę, opinia publiczna karmiona jest wieloma sprzecznymi informacjami na temat bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej naszego państwa. Niestety, słowa wypowiadane podczas kolejnych spotkań i konferencji prasowych należy określić mianem pustych frazesów, siejących zamieszania w świadomości polskiego społeczeństwa, bo w ślad za nimi nie idą jakiekolwiek decyzje, który by tę suwerenność gwarantowały. Mało tego nasilają się zjawiska prowadzące wprost do jeszcze szybszej likwidacji polskiego górnictwa, a co za tym idzie, także likwidacji energetyki opartej o rodzime nośniki energii - pisze Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność w liście do wicepremiera Jacka Sasina.

Szybkie decyzje są potrzebne

Jarosław Grzesik przypomina, że od przeprowadzenia inwestycji w kopalniach zależy możliwość dalszego wydobywania węgla oraz skali tej eksploatacji. Brak szybkich decyzji politycznych w tej kwestii doprowadzi do całkowitego uzależnienia polskiej energetyki i całej polskiej gospodarki od surowca z importu.

W ocenie Jarosława Grzesika decyzje odnośnie inwestycji powinny zapaść w trybie natychmiastowym, ponieważ ich realizacja potrwa kilka lat, więc dopiero za kilka lat węgiel wydobyty wskutek udostępnienia nowych złóż i pokładów trafi na rynek.

- Im szybciej decyzje zapadną , tym szybciej polscy obywatele odczują ich konsekwencje.