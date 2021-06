Prosumenci zyskają czy stracą na zmianach? Ministerstwo odpowiada branży

Trwa dyskusja wokół proponowanych zmian w systemie rozliczeń za energię produkowaną w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych. Ministerstwo Klimatu podkreśla, że po pierwsze, żadne decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły, a po drugie na proponowanych regulacjach prosumenci mają nie stracić.

Nowe modele biznesowe

Ministerstwo przekonuje, że niższe koszty eksploatacji energii wobec stale rosnących cen energii, to rozwiązanie, które dodatkowo gwarantuje stabilność opłat. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, biorąc pod uwagę planowane wsparcie z programu „Mój Prąd’ oraz ulgę podatkową, prosument w nowym systemie zaoszczędza około 1500 zł rocznie, w przypadku przejścia na taryfę G12. Jest to oszczędność około 48 proc., w porównaniu do gospodarstwa bez instalacji PV.- Dzięki nowym możliwościom prosument zyska także swoistą gwarancję odbioru energii przez okres życia instalacji oraz zwolnienie z obowiązku podatkowego podczas sprzedaży energii elektrycznej. Przedstawione rozwiązania zapewnią prosumentowi ochronę przed ujemnymi cenami za energię elektryczną. Ponadto, proponowany model zachęca prosumenta do wykorzystania własnej energii na bieżąco, co przekłada się na niższe koszty zakupu energii z sieci oraz niższe opłaty dystrybucyjne zmienne - przekonuje MKiŚ.Ministerstwo Klimatu zapowiada, że zaproponowane rozwiązania otwierają również rynek prosumencki na nowe modele biznesowe, które uwzględniają magazynowanie wyprodukowanej energii i zapewniają korzystniejsze wynagrodzenie dla prosumenta niż to wskazane w projekcie.Jak twierdzi resort, wykorzystanie potencjału nowych podmiotów, oferujących magazynowanie energii w rzeczywistych magazynach, pozwoli na zastąpienie obecnie funkcjonujących wirtualnych sposobów przechowywania energii w sieci. Pojawienie się na rynku agregatorów i magazynów wpłynie na większe zdolności regulacyjne systemu, umożliwiając tym samym zwiększanie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym.Dodatkowo, poszerzenie możliwości magazynowania energii przez prosumentów we własnym zakresie będzie podstawą do wypracowania kolejnych rozwiązań w zakresie wparcia inwestycyjnego na zakup tych urządzeń. Perspektywa możliwości uzyskania wsparcia inwestycyjnego na zakup przydomowego magazynu energii, która jest spójna z planowanym wsparciem z programu „Mój Prąd”, umożliwi prosumentowi pozyskanie oszczędności w kosztach inwestycyjnych instalacji OZE oraz wpłynie na zminimalizowanie zjawiska przewymiarowania instalacji, tym samym przyczyniając się do skrócenia jej okresu amortyzacji.- Co więcej, przygotowane zmiany systemu prosumenckiego i rozpowszechnienie idei magazynów energii pozwolą na stabilny rozwój rynku prosumenckiego, przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa sieci energetycznych oraz zwiększą gwarancję sprawnego działania dla obecnie funkcjonujących mikroinstalacji, co zapewni stały i harmonijny rozwój sektora OZE w Polsce - podkreśla Ministerstwo Klimatu.