Prosumencie, możesz zdążyć przed 1 kwietnia. Oto, co musisz zrobić

Obowiązujący od 1 kwietnia nowy system rozliczeń jest mniej korzystny dla prosumentów. Zdecydowani mają jednak jeszcze nieco czasu, by do systemu przystąpić na tzw. starych zasadach. Wyjaśniamy, co zrobić - krok po kroku - by na fotowoltaice nie stracić.

Zostało kilka dni

do 11 lutego.

Czas do 18 lutego

Domowy akumulator

Dla nabycia tego prawa nie ma zatem znaczenia wymiana licznika, fakt przyłączenia mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Resort klimatu i środowiska przypomina, że to czynności techniczne, które decydują o momencie rozpoczęcia działalności prosumenckiej, nie mają jednak wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu (net-metering).Skontaktowaliśmy się z wybranymi firmami, które montują mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ich przedstawiciele podkreślają, że każdy dzień zwłoki zmniejsza jednak szansę na wejście do systemu przed 1 kwietnia i skorzystanie z systemu opustów.Jak wskazują, sytuacja zmienia się z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę, ponieważ montaży cały czas przybywa. Szansa instalacji paneli oraz zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji do sieci przed 1 kwietnia zależy od regionu kraju, a także liczby podpisanych umów przez daną spółkę z klientami w najbliższych dniach.Zdaniem HelioExpert jeżeli umowa będzie podpisana w przyszłym tygodniu, to nie widać problemów z "wejściem w system" na starych zasadach.Columbus Energy daje pisemną gwarancję zgłoszenia instalacji przed 31.03. Montaż nastąpi w ciągu 10 dni od podpisania umowy (20 dni przy instalacji dużej mocy). Ostatni moment, by podpisać umowę, to przełom lutego i marca.A inni? Sunday Polska: w tym momencie montuje tylko w niektórych rejonach kraju. Davinci Fotowoltaika: umowę należy podpisać do końca przyszłego tygodnia. Esoleo: zamówień jest tak dużo, że spółka nie przyjmuje już zgłoszeń z realizacją przed 1 kwietnia. Stilo Energy: umowę należałoby podpisać w przyszłym tygodniu. Pionier Energia: 15 lutego jest bezpiecznym terminem. Hurtownie mają opóźnienie, spółka daje sobie dwa tygodnie na zebranie materiałów, w trzecim tygodniu nastąpi montaż. Otovo: obsługuje tylko południową Polskę. By mieć gwarancję, umowa musi być podpisanaFreeEco: Stawki monterów mocno poszły w górę. Jest szansa na montaż i zgłoszenie przed 1 kwietnia - w zależności od lokalizacji.O to, jak wygląda procedura montażu mikroinstalacji, zapytaliśmy członka zarządu spółki Polenergia Fotowoltaika Kamila Sankowskiego. Jak zapewnia, klient, który w najbliższych dniach zdecyduje się na standardową mikroinstalację, ma gwarancję przyłączenia jej na starych zasadach rozliczania tzw. net-meteringu.- Żeby "załapać się" na dotychczasowy system rozliczania, klient musi podjąć decyzję zakupową maksymalnie do 18 lutego 2022 r. Im dłużej będzie zwlekać, tym większe prawdopodobieństwo, że nie zdążymy z formalnościami - wyjaśnia Kamil Sankowski. - Aby mieć pewność, że dotrzymamy wymaganych terminów i dostarczymy klientom obiecane rozwiązania, w ciągu kilku najbliższych dni ograniczymy ofertę produktową do wybranych komponentówProcedura jest prosta; zainteresowany klient zgłasza się do spółki przez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Następnie w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wysyłany jest na miejsce doradca techniczno-handlowy, który szacuje możliwości instalacyjne i przygotowuje wycenę instalacji.- W momencie, gdy klient zaakceptuje projekt, automatycznie tworzymy zestawienie wszystkich komponentów, które potrzebne są do realizacji danej umowy, następuje następuje kompletowanie zamówienia i wysyłka sprzętu do klienta. W oknie pogodowym umawiamy ekipę montażową, która przyjedzie zrealizować inwestycję - wyjaśnia Kamil Sankowski.I dodaje, że kiedy mikroinstalacja jest zamontowana, a klient podpisze protokół odbioru, firma wysyła wcześniej przygotowane dokumenty o przyłączenie do operatora systemu dystrybucyjnego.- Mamy wtedy pewność, że poprawnie sporządzony wniosek jest złożony przed 1 kwietnia, a nasza instalacja będzie przyłączona na tzw. starych zasadach (net-metering), ponieważ potwierdzenie wysłania wniosku stanowi datę wiążącą, a instalacja może być podłączona fizycznie do sieci po 1 kwietnia 2022 r., z zachowaniem prawa do rozliczeń na starych zasadach - tłumaczy Kamil Sankowski.W kontekście niekorzystnych dla prosumentów zmian w przepisach dużo mówi się ostatnio o rozwiązaniach hybrydowych, łączących fotowoltaikę z magazynem energii.Jak wyjaśnia Jakub Gierek, krajowy kierownik techniczno-ofertowy Columbus Energy, rozwiązania hybrydowe (instalacja PV + magazyn energii) znakomicie sprawdzają się w bilansowaniu energii elektrycznej i zwiększaniu autokonsumpcji. W przypadku dobrej produkcji systemu PV, energia jest wykorzystywana na bieżące potrzeby, a jej nadwyżki zostają wprowadzone do wyliczonego magazynu energii.- Dzięki temu w nocy lub podczas przerw w dostawie prądu budynek wykorzystuje energię z magazynu i nie pobiera jej z sieci elektroenergetycznej. Najważniejszym kryterium jest uzgodnienie z klientem, czy magazyn ma bilansować energię (wtedy dobieramy większą pojemność), czy mają zostać do niego podłączone tylko niektóre obwody budynku (mniejsza pojemność) - wyjaśnia Jakub Gierek.